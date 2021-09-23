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嘆朋友苦等房價大跌入市 一等等足14年：餘生在絕望中度過

香港01 / 撰文：朱利安
有香港網友在討論區發文，表示其朋友由2007年便等待置產機會，未料等到現在也不敢入市，形容對方餘生只能在絕望中度過。(歐新社)
有香港網友在討論區發文，表示其朋友由2007年便等待置產機會，未料等到現在也不敢入市，形容對方餘生只能在絕望中度過。(歐新社)

香港房價高居不下，每有新大樓推出，市民反映依然熱烈。有香港網友最近就在討論區分享，指其1名80後朋友自從2007年起，便一直苦等房價大跌才入市，未料一等便等了14年，「由20幾歲等到40歲」，慨嘆朋友餘生只能在絕望和痛苦中度過。

該名網友在香港討論區以「有朋友由07年等樓市跌等到而家，變咗中佬（從年輕等到老）」為題發文，表示其80後朋友早在2007年已有置產的念頭，打算等房價下跌才入市，可惜一等就是14年，至今仍未上車，讓樓主直呼心酸。還說這位朋友已經放棄買房，性格也變得怪怪的。反觀其他有買屋組織幸福家庭的人，這位朋友孤身一人只能「餘生在絕望中度過」。

帖文引來大批網友討論，部份人認同樓主所言，並指「做錯一個決定影響一生命運」，稱「可能70歲終於等到」、「已經沒人信買房長線會輸，個個搶住買買買」、「一個決定，一生遺憾」。

不過，也有網友認為上車買房不代表一切，「不能說買不到就好慘啦！人生還有好多樂趣啊」、「買房其實ok，但沒買也不是問題」，最重要的還是好好規劃人生，了解自己的財政負擔能力。

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文章授權轉載自《香港01》

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