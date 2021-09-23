中遠海運 收購漢堡碼頭35%股權

中遠海運港口有限公司和漢堡港口與物流股份公司(HHLA)21日宣布，雙方簽署協議，由中遠海運港口收購德國漢堡港ontainerTerminalTollerort碼頭(CTT碼頭)35%股權。

中新社報導，中遠海運港口有限公司是全球領先的港口運營商，其碼頭組合遍布中國大陸沿海五大港口群、東南亞、中東、歐洲、南美洲及地中海等。漢堡港是德國最大的港口、歐洲對華貿易的最重要樞紐之一，擁有豐富的後方集疏運設施，是中歐班列重要的歐洲節點。

漢堡港口與物流股份公司作為歐洲最大港口企業及綜合物流供應商之一，旗下位於漢堡港的三個集裝箱碼頭憑藉其優越的地理條件和高效的運營管理能力，吸引了全球三大海運聯盟的航線在此掛靠，多年來保持穩定的業績增長。

中遠海運港口董事總經理張達宇表示，漢堡CTT碼頭是歐洲物流的重要節點，位置與水深等天然條件得天獨厚、腹地廣闊，未來前景遼闊，發展潛力巨大。

漢堡港口與物流股份公司董事長安格拉·提茲萊特(Angela Titzrath)表示，經過多年耕耘，CTT碼頭已成為中遠海運船隊的主要掛靠點。漢堡港口與物流股份公司和中遠海運港口將以大力發展CTT碼頭業務為共同目標，並加強推動中國大陸與漢堡在物流業務的互聯互通。