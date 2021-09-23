陸中秋電影票房 較2019年降38%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

據燈塔專業版數據顯示，剛過去的中秋節小長假，中國大陸電影市場三天報收4.9億元票房（人民幣，下同），較2019年同期下降38%。

中新社報導，繼低迷的暑期檔之後，今年中秋檔（9月19日至21日）迎來12部新片，包含了災難、青春、親情、喜劇、動畫、紀錄等豐富品種，然而最終的票房成績頗顯慘淡。

業內普遍認為，造成此前暑期檔冷清場面的主要因素是具有號召力的大片缺席，而此次中秋檔，相關情形仍未得到明顯改善。12部新片中，除了聚集朱一龍、黃志忠等的大製作災難片「峰爆」，其餘作品大都是小成本商業電影。

數據顯示，截至21日21時30分，「峰爆」以2.14億元票房奪得檔期票房冠軍，著名演員徐帆主演的親情片「關於我媽的一切」以7281萬元位居第二。三、四名由已經上映多時的非檔期新片「失控玩家」和「怒火‧重案」占據，而上映前關注度頗高的青春片「我的青春有個你」僅拿到4428萬元，位居第五。

作為一個非典型檔期，中秋檔近年成績值得關注，除去2020年與十一長假重合票房破同期紀錄，2019年曾取得8.04億元的票房佳績，2018年也得以報收5.31億元。

相較之下，今年中秋檔可以說延續了暑期電影市場的低迷表現。中國大陸電影市場亟需救市之際，眾多業內人士已將目光投向即將到來的十一檔。

公開資料顯示，目前已有11部新片鎖定十一檔，其中不乏此間市場期待已久的重量級作品，由陳凱歌執導，吳京、易烊千璽參演的「長津湖」，由吳京、沈騰、徐崢、章子怡聯合執導「我和我的父輩」均被寄予厚望。

中秋節 電影

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