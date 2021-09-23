陽澄湖大閘蟹開捕 十一可上市

蘇州陽澄湖碧波蕩漾，蟹農們忙著從湖中撈起蟹籠。籠裡，青背、白肚、金爪、黃毛的大閘蟹張牙舞爪。22日，陽澄湖大閘蟹正式開捕。

「不是陽澄湖蟹好，此生何必住蘇州。」陽澄湖大閘蟹早已享譽海內外。中新社報導，今年陽澄湖周邊的氣候條件對大閘蟹的生長有利，雖然總產量與去年基本持平，但公四兩母三兩以上的大蟹數量有所增加。根據前期測算，今年陽澄湖大閘蟹預計產量將達10940噸，十一前後可批量上市，價格估計會有所上漲。

今年陽澄湖大閘蟹的開捕也有些與眾不同：近幾年來首次沒有提前「官宣」開捕日；開捕現場不設儀式，全程線上直播……。

郁宏生是已經養了20多年蟹的老蟹農。在他的公司裡，提前撈起的大閘蟹正養在池中，待螃蟹把肚中髒汙的內容物吐出後發往大陸各地。

相比其他地方，陽澄湖的大閘蟹成熟期偏晚，時常會錯過中秋假期銷售黃金期。即便如此，蟹農們都嚴格地恪守開捕日期，沒人偷跑。

近幾年，蟹券成為消費套路出現的「重災區」。去年陽澄湖大閘蟹產量偏少，加上賣「紙螃蟹」的二道販子眾多，導致大批大閘蟹品牌在11月就停止了發貨，造成很壞的影響。今年，蘇州市市場監督管理局倡導品牌商家，對自售出之日起30日內、未激活提貨的一次性兌付蟹卡、蟹券，提供無理由退貨承諾服務。這是大陸大閘蟹行業首次將一次性兌付蟹券(卡)納入無理由退貨。行業協會也規定，大閘蟹商家停止發貨時間不得早於今年12月31日。

蘇州相城區青年養蟹帶頭人顧敏說：「這些要求打擊了賣『紙螃蟹』的，對認真養好蟹的人是有利的。我們的大閘蟹數量充足，合作社內部要求，最晚發貨時間到明年1月15日，比協會規定的還晚半個月。」

一上午，顧敏已賣出了上千隻螃蟹。前幾個月，顧敏嘗試了3場直播，「直播當時的流量很不錯，可惜不持久」。接下來，顧敏準備直播講解陽澄湖的蟹知識、蟹文化，而不是單純的帶貨。「只有把陽澄湖大閘蟹品牌的文化打造好、傳播好，才是蟹農的長久之計。」