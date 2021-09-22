華為：預計到2030年陸自動駕駛新車滲透率將超過20%

大陸通訊巨頭華為22日預測，到2030年，大陸自動駕駛新車滲透率將高於20%；電動汽車占新車銷量比例將超過50%。

澎湃新聞報導，華為22日深圳舉辦智能世界2030論壇並發布了「智能世界2030」報告，報告指出，未來10年，「電動化+智慧化」的大潮不可阻擋，ICT（資訊與通訊科技）技術與汽車產業趨於融合，汽車產業將迎來智慧駕駛、智慧空間、智慧服務和智慧生產的大發展，華為希望以自身的ICT技術賦能產業智慧化，幫助車企造好車。

報告指出，智慧駕駛的終極目標是依託自動駕駛等技術，極大的降低交通事故發生率，給用戶提供高效、無縫的出行體驗。自動駕駛將率先在高速、園區等封閉道路場景中實現，並逐步覆蓋開放道路中如城區在內的全場景，未來，汽車作為全新智慧空間，在ICT技術加持下，人工智慧、生物辨識、車載光、AR與VR等技術使得座艙呈現出虛實結合的新特徵，智慧汽車將真正從「靈活的移動空間」成為「虛實融合的智慧生活空間」。

此外，報告還預測，未來十年，人類將進入數位能源時代，全面推進低碳化、電氣化、智慧化轉型。太陽能、風電等新型可再生能源將逐步撼動傳統化石能源地位，電力電子技術和數位化技術正深度融合，實現整個能源系統的「比特管理瓦特」，並在「能源雲」上實現各種智慧化應用。

華為預估，到2030年，在能源生產側，風光新能源成為主力電源之一，可再生能源占全球發電總量比例50%；在能源消費側，終端電氣化率將超過30%，超過80%的數位基礎設施將採用綠能供電。