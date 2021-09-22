快訊

黨主席投票倒數計時 韓國瑜李四川熱線說了這些

數位五倍券該不該共同綁定？ 適合對象、好處、方法一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華為：預計到2030年陸自動駕駛新車滲透率將超過20%

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
華為22日預測，到2030年，大陸自動駕駛新車滲透率將高於20%。（圖／取自新浪網）
華為22日預測，到2030年，大陸自動駕駛新車滲透率將高於20%。（圖／取自新浪網）

大陸通訊巨頭華為22日預測，到2030年，大陸自動駕駛新車滲透率將高於20%；電動汽車占新車銷量比例將超過50%。

澎湃新聞報導，華為22日深圳舉辦智能世界2030論壇並發布了「智能世界2030」報告，報告指出，未來10年，「電動化+智慧化」的大潮不可阻擋，ICT（資訊與通訊科技）技術與汽車產業趨於融合，汽車產業將迎來智慧駕駛、智慧空間、智慧服務和智慧生產的大發展，華為希望以自身的ICT技術賦能產業智慧化，幫助車企造好車。

報告指出，智慧駕駛的終極目標是依託自動駕駛等技術，極大的降低交通事故發生率，給用戶提供高效、無縫的出行體驗。自動駕駛將率先在高速、園區等封閉道路場景中實現，並逐步覆蓋開放道路中如城區在內的全場景，未來，汽車作為全新智慧空間，在ICT技術加持下，人工智慧、生物辨識、車載光、AR與VR等技術使得座艙呈現出虛實結合的新特徵，智慧汽車將真正從「靈活的移動空間」成為「虛實融合的智慧生活空間」。

此外，報告還預測，未來十年，人類將進入數位能源時代，全面推進低碳化、電氣化、智慧化轉型。太陽能、風電等新型可再生能源將逐步撼動傳統化石能源地位，電力電子技術和數位化技術正深度融合，實現整個能源系統的「比特管理瓦特」，並在「能源雲」上實現各種智慧化應用。

華為預估，到2030年，在能源生產側，風光新能源成為主力電源之一，可再生能源占全球發電總量比例50%；在能源消費側，終端電氣化率將超過30%，超過80%的數位基礎設施將採用綠能供電。

再生能源 深圳

延伸閱讀

美或放回孟晚舟 分析：不代表放過華為

是否將榮耀納入技術出口禁止名單？美國政府仍未決定

美國商務部次長提名人：華為預期仍列貿易黑名單

韓正深圳調研 強化港澳經濟合作

相關新聞

騰訊擬於本周宣布合併搜狗 將吸收絕大部分員工

騰訊擬於本周正式宣布合併搜狗，按照規劃，騰訊看點將吸收絕大部分搜狗業務和員工...

中國科技業職缺競爭激烈 求職教練興起是喜是悲？

三年前，25歲的Eileen Chen從銀行辭職時，將目光投向中國一家頂級互聯網公司的職位，對該行業的增長潛力和豐厚的薪酬非常感興趣...

恆大債務越滾越多 許家印10年套現逾2100億元

恆大集團長期借錢滾錢，帳面債務高達美金3050億元。但據港媒統計，這並不影響恆大創辦人許家印生財有道，2011年迄今，他...

大陸1.8億人患精神疾病 「精神病第一股」衝刺創業板

曾聲稱大陸有1.8億人患有精神疾病的康寧醫院，要再次衝刺A股，日前還在港交所公告，擬申請首次公開發行A股並在深交所創業板...

陸中科院研究：美國新冠疫情2019年9月已流行

大陸中科院論文預發布平台ChinaXiv，22日發表一則研究結果指出，美國的新冠肺炎疫情，有較大機率於2019年9月前後...

華為：預計到2030年陸自動駕駛新車滲透率將超過20%

大陸通訊巨頭華為22日預測，到2030年，大陸自動駕駛新車滲透率將高於20%；電動汽車占新車銷量比例將超過50%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。