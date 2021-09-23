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陸樓市金九失約 中秋假期降溫

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

剛過的中秋假期（9月19日-21日），大陸多地樓市延續降溫態勢，房地產市場交易情緒不高。繼去年「金九銀十」成色不足後，今年樓市「金九」再度失約。

中新社報導，中指研究院22日發布的數據顯示，中秋假期部分重點監測城市商品住宅成交面積較去年同期下降69%，與去年中秋假期低基數相比，亦下降39%。其中，一線城市成交規模同比降幅最小，三四線代表城市降幅最大。

二線和三四線代表城市房地產市場降溫明顯。二線代表城市中秋假期商品住宅累計成交21.8萬平方公尺，同比下降70%；三四線代表城市中秋假期期間商品住宅累計成交5.1萬平方公尺，同比下降73%。

中指研究院指數事業部研究副總監陳文靜指出，今年樓市「金九」未現，且中秋假期成交低迷的主要原因在於房地產監管環境依舊較嚴，多地調控政策逐漸顯效，導致購房者置業意願快速下滑，市場觀望情緒濃厚，商品住宅成交規模有所下降。

諸葛找房數據研究中心數據也顯示，2021年中秋假期期間，重點監測的10個城市新房成交2336套，與8月同期下跌72.4%，與去年中秋假期下降82.1%，較2019年中秋假期下跌40.1%。

中秋 房地產 一線城市

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