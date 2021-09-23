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金門青年在閩創業 推動鄉村產業振興

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

這個9月，在閩創業的金門青年許燕宗有點忙。剛參加完海峽兩岸（泉州）農產品採購訂貨會，突發的福建疫情打亂計畫，又忙著為一線抗疫工作人員送飲料。

中新社報導，許燕宗的母親李姵靜出生於福建南安，1992年嫁到金門，第二年生下了他。去年10月回到母親的家鄉，許燕宗感觸頗深。

之後，許燕宗經長輩引薦認識現在合作夥伴陳武，瞄準後疫情時代的健康飲品市場，共同成立了水象食品（福建）有限公司，創新研發低糖健康涼茶草本飲料「茶活力」，並成為水象公益慈善基金會派駐泉州的代表。

在陳武鼓勵和支持下，9月18日，許燕宗將1000箱片仔癀草本飲料「茶活力」，以水象公益慈善基金會名義捐給當地一線防疫人員。「還有2000箱將於9月23日送到泉州泉港區抗疫一線」。

在9月初舉辦的兩岸農產品採購訂貨會上，「茶活力」首秀便獲得不少客商的矚目，這讓許燕宗很是興奮。

許燕宗說，疫情影響不少台灣青年到泉州工作學習，而他在這期間在熟悉大陸市場，接觸最火熱的「網絡帶貨」，學習前輩的經營手段，幾乎每一天都有新收穫。

今年7月，許燕宗運營的泉州鄉村好貨館石井店建成，專門賣來自泉州各地特色農產品。許燕宗說，「好貨館會先進行第一次線下選品，選品後再引廠商進來反饋，反映比較好的一些商品會被我們的電商渠道選入供貨環節，有這樣的模式之後就可以選出更優質的商品，結合我們的渠道去做銷售。」

許燕宗說，泉州鄉村好貨館建成，成許多優質農特產品出村入城平台和渠道，將更好地推動鄉村產業振興。

身兼台灣中華閩南文創兩岸交流協會執行長，許燕宗認為，台青在文創、新農業方面有不少創新理念，可以通過自身影響力，引薦台青到大陸創業，協助本地的農民進行農業文創、樹立品牌內涵。

福建 疫情

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