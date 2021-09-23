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去年陸R&D經費破2.4兆 僅次美國

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸國家統計局、科學技術部和財政部22日聯合發布「2020年全國科技經費投入統計公報」顯示，2020年中國大陸研究與試驗發展（R&D）經費投入再創新高，總量達到24393.1億元（人民幣，下同），比上年增長10.2%，延續了「十三五」以來兩位數以上增長態勢。

中新社報導，由於2020年中國大陸R&D經費增速比現價GDP增速快7.2個百分點，R&D經費投入強度（與GDP之比）達到2.40%，比上年提高0.16個百分點，提升幅度創近11年來新高。

大陸國家統計局社科文司統計師張啟龍表示，從國際比較看，中國大陸R&D經費投入呈現穩中有進態勢。在總量方面，2020年，中國大陸R&D經費總量約為美國的54%，是日本的2.1倍，穩居世界第二；2016—2019年，中國大陸R&D經費年均淨增量超過2000億元，約為G7國家年均增量總和的60%，成為拉動全球R&D經費增長的主要力量。

增速方面，2016—2019年，中國大陸R&D經費年均增長11.8%，增速遠高於美國（7.3%）、日本（0.7%）等科技強國，全球領跑。在強度方面，世界主要經濟體中，中國大陸R&D投入強度水平已從2016年的世界第16位提升到第12位，接近經合組織國家平均水平。

當天披露的數據還顯示，中國大陸基礎研究經費保持增長，占比基本穩定。2020年，中國大陸基礎研究經費為1467.0億元，比上年增長9.8%，增速較上年回落12.7個百分點；占R&D經費比重為6.01%，連續兩年保持在6%以上。

張啟龍表示，2020年，面對疫情衝擊和複雜嚴峻的國內外環境，中國大陸R&D經費保持了較快增長，為抗擊疫情和全面建成小康社會提供了有力保障。未來，在繼續擴大經費投入規模的同時，還需進一步優化經費投入結構，提高投入質效。

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