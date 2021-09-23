第13屆珠海航展 300多家企業參展

第十三屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）將於9月28日至10月3日在廣東珠海國際航展中心舉行，目前已確定來自俄羅斯、法國、美國等國家的300多家企業代表確定參展。除了大陸航天、兵器、電子等大陸大型企業參展外，波音、巴航工業、GE航空等國際知名航空航天企業也將參展。

新華社報導，珠海航展的「雲上航展」已於日前上線。這是中國大陸航展首次以線上線下結合的方式舉行。借助該平台，觀眾可了解航展信息，並在手機端觀看「雲上直播」「雲上會議」「雲上珠海」以及飛行表演盛況等。

珠海航展有限公司董事長兼總經理孫潔峰說，通過「智慧航展」App，觀眾可體驗360度VR「雲觀展」。航展結束後，在此平台和「智慧航展」App上，還可重溫各屆航展的精彩內容，方便觀眾回味、討論和轉發，打造「永不落幕的航展」。

「參展商也可集中上線亮相，展出『陸、海、空、天、電』各領域展品。包括一批代表世界先進水平的航空航天新產品、新技術、新服務、新成果，屆時也將線上線下同步全球首發、中國首展。」孫潔峰說。

珠海航展執委會副秘書長周作德透露，本屆珠海航展按照行業細分了民航產業、軍民兩用技術、航空製造配套、無人系統及海事防備等主題展區。屆時，11個展館、36萬平方公尺的室外靜態展區、12萬平方公尺地面動態演示區和飛行表演空域全部「搬到」線上，「雲上直播」在線報導。

今年，大陸國家國防科技工業局、國家航天局首次作為主辦單位亮相珠海航展，航展現場除打造兩個主題鮮明的展區，兩局還將和廣東省攜手，發起升級版的「珠海論壇」。該論壇將成今年「雲上會議」重要的組成部分。