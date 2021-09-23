陸房企融資收縮 8月同環比均降

中指研究院22日發布的數據顯示，8月份，中國大陸房地產企業融資總額為1172.8億元（人民幣，下同），同比下降50.3%，環比下降42.4%，單月融資規模同比連續6個月下降。中指研究院企業事業部研究副總監劉水分析表示，一方面是行業融資監管繼續趨嚴趨緊；另一方面，在行業周期性及景氣度影響下，投資人更多持謹慎及觀望態度。

中新社報導，劉水表示，通過近期大陸房企公布的半年報數據可以發現，大陸房企有息債務規模儘管持續下降，但距離達標尚有一定距離，且債務壓縮力度已不及去年下半年，因此從融資方的角度來看，大陸房企也在盡力克制新增債務規模。

值得注意的是，8月份是今年以來首次出現大陸房企各渠道融資規模同環比均下降的情形。在各類融資當中，8月份房企海外債及ABS是降幅最大的兩個領域。

中指研究院數據顯示，8月份，大陸房企海外債融資同比下降93.5%，環比下降91.4%，當月，僅有三家公司發行總計約28.5億元的票據；ABS融資則同比由升轉降，下降50.2%，環比下降70.6%。

從歷史數據來看，8月份往往是大陸房地產企業一年當中年度融資窗口期，9月至10月份，通常會進入融資低谷階段。劉水指出，8月融資疲軟，可能會對今年剩餘時間內的融資情況帶來較大不確定性。

另據貝殼研究院統計，2021年1-8月份，大陸房企境內外債券融資累計約6999億元，較2020年同比下降21%，規模減少1817億元，前8月累計增速較前7月加速下滑。

融資規模收縮雖有助於減少新增債務規模，但到期債務的償還壓力進一步加大。貝殼研究院數據顯示，2021年8月，房企境內外債券融資到期債務規模約1196億元，環比增加3.3%，同比增加21.2%，房企到期債務淨額625億元，新增發債規模不足到期債務規模二分之一，房企償債壓力進一步加劇。