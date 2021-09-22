中國科技業職缺競爭激烈 求職教練興起是喜是悲？

集微網消息，三年前，25歲的Eileen Chen從銀行辭職時，將目光投向中國一家頂級互聯網公司的職位，對該行業的增長潛力和豐厚的薪酬非常感興趣。



為了增加被錄用的機會，Chen花了人民幣1萬元（約新台幣4萬2900元）參加了為期3個月的在線課程，課程內容包括如何修改簡歷以吸引科技招聘人員的注意，以及如何協商高薪等。同時提供的還有：模擬互聯網巨頭使用的筆試和面試。

隨著科技職位競爭的加劇，求職者正轉向一個由內部人士組成的半地下網絡，這些人願意將從軟件工程師到産品或營銷經理等各種職位的激烈招聘過程的秘密傳遞給其他人。這些「求職教練」—通常是最近離職的高管，甚至是正在賺外快的現任員工在中國的社交媒體網站上兜售他們的服務，盡管一些人質疑他們是否真的可以提供有真正價值的課程。

Chen是聲稱滿意的一位顧客，她表示，她所參與的培訓項目的大部分導師都是知名互聯網公司的全職員工，甚至是面試官，這些培訓幫助她在課程結束後不到一個月的時間裡就在北京一家知名互聯網公司獲得了産品經理的職位。

「他們的建議非常有用。有些人甚至通過聽我們的錄音，幫助找出問題所在」，她告訴《日經亞洲》(Nikkei Asia)，「如果我沒有上這門課，沒有自學，我成功的機會就會低得多。」

根據中國國家統計局的最新收入報告，2020年民營互聯網公司員工的平均年收入為人民幣101281元（約新台幣43萬4900元），同比增長18.7%，再次位居榜首。這比金融業從業者的平均收入還要高——事實上，互聯網公司十年前就開始支付高於金融業的薪酬了。調查顯示，目前互聯網公司員工的工資是房地産行業員工的兩倍。

最受歡迎的企業包括阿裡巴巴集團、拼多多、騰訊以及字節跳動。員工們表示，他們要通過多達九輪的面試才能得到一個職位，而隨著招聘步伐放緩，頂級公司的篩選過程正變得更加艱難和複雜。

求職教練的流行，為那些有經驗和創業傾向的人提供了一份賺錢的第二職業。

Zoey曾是百度的産品經理，去年辭去工作，成為一名全職教練。她通過直播課程與一小群人分享她的經驗，並提供一對一的指導。

她說：「中國的互聯網行業發展得非常好，現在有更多的人想進入這個行業。」但大多數人，尤其是應屆畢業生，不知道如何準備面試，而大學也沒有相關的培訓。

據Zoey在淘寶上開設的網店顯示，Zoey和她的合作夥伴都曾是互聯網公司的員工，他們出售各種各樣的項目，價格從人民幣2000元到2萬元（約新台幣8588元到8萬5887元）不等。一份營銷海報聲稱，超過500人——70%的學生已經成功地在頂級互聯網公司找到了工作。

這些教練可能會對他們培訓的人很挑剔，這反映出互聯網公司自己的偏好。一些人說，他們只適合畢業於中國「前100名」大學或QS世界大學排名前200名的申請人。

去年，29歲的軟件工程師Cindy Chu辭去了在香港一家零售公司的工作，和許多人一樣，她想加入中國一家頂級互聯網公司。但Chu很快意識到，僅憑香港頂尖大學的碩士學位和5年工作經驗，並不足以確保她得到自己想要的工作，例如，要成為騰訊的一名軟件開發人員，她需要通過一項技術考試，測試從程序設計基礎到現場編寫代碼的能力。

「這就像大學考試。你不會在工作中接觸到大部分測試的內容，但你需要掌握這些知識來通過面試。」

Chu花了人民幣8000元（約新台幣3萬4354元）學習網絡課程，專門為面試準備。經過幾個月的學習，她通過了6輪面試，獲得了騰訊的職位。

「在互聯網公司找工作越來越難了，他們不斷提高標準。」一家專注於互聯網行業的在線職業教育創業公司的高管表示。

他表示，盡管中國互聯網公司已經度過了增長最快的時期，但仍有很多人試圖進入這個行業。

一家頂級互聯網公司的招聘人員在嗶哩嗶哩上以Tai Fenyan的用戶名發佈給求職者的建議。他表示：「我個人不喜歡那些『offer-driven』培訓項目。」offer-driven項目側重於通過面試讓候選人獲得工作機會，而不是教授工作實際需要的技能。「他們只是治標不治本。」

如果面試者花幾個月到一年的時間參加技能培訓，或者通過管理現實項目獲得相關經騐，會更有幫助。「頂級互聯網公司需要的是能迅速找出並解決問題，」他說，盡管他在一次採訪中承認，如果他們收到資深業內人士的一些有用的建議，面試者可能會更自信。

中國政府態度的轉變可能對大型科技公司的就業競爭産生多大影響，尚有待觀察。不僅中央出台了大量新規定，國家主席習近平也開始強調「共同富裕」，而不是科技界某些領域普遍存在的致富心態。

盡管互聯網和IT公司仍是中國應屆大學畢業生的首選，但有跡象表明，越來越多的人開始在國有企業和政府部門尋找工作。據招聘公司智聯招聘今年進行的一項調查顯示，只有19%的2021屆畢業生表示他們更願意在私企工作，低於去年的25.1%。

不過，就目前而言，互聯網巨頭仍然可以從一群強有力的候選人中挑選，競爭依然激烈。「如今，北京大學和清華大學的畢業生非常普遍」，Tai說，「所以我們的標準也變得更高了。」

（校對/Sharon）