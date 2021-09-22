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大陸1.8億人患精神疾病 「精神病第一股」衝刺創業板
曾聲稱大陸有1.8億人患有精神疾病的康寧醫院，要再次衝刺A股，日前還在港交所公告，擬申請首次公開發行A股並在深交所創業板上市，預計募資人民幣3.02億元（約新台幣13億元）。
這已是康寧醫院二度衝刺A股IPO，如果此次上市成功，將形成「A+H」的資本布局。
康寧醫院在港交所發布公告指出，為了不斷增強公司的核心競爭力和影響力，公司擬申請首次公開發行A股股票並在深交所創業板上市，此次發行上市全部為公開發行新股，擬公開發行股票數量不超過本次發行後公司股本總額的10%。
首發募集資金方面，康寧醫院擬募資人民幣3.02億元，投向溫州康寧台州中心醫院建設項目、溫州樂寧老年護理中心專案、浙江怡寧健康科技有限公司社會心理服務台體系建設研發專案，分別投入募集資金金額約為人民幣1.6億元、1.05億元、3,689萬元。
康寧醫院是目前大陸唯一非公立三級甲等精神病專科醫院，2015年登陸港股之後，曾在2017年衝刺「A+H」，當時由於聲稱大陸有1.8億人患有精神疾病，成為市場關注的對象，排隊數月之後，在2018年1月上會慘遭被否。
北京商報報導，截至9月21日，年內已有6股實現「A+H」兩地上市，具體來看，已在港股實現上市的重慶銀行、中集車輛、復旦微電、中國電信、時代電氣等5股成功回A；已在A股上市的昭衍新藥今年2月則在港股實現上市，6股在年內圓夢「A+H」兩地上市。
自2019年以來，實現「A+H」兩地上市的企業數量較先前增多，經Wind統計，截至9月21日，市場上「A+H」股共有135檔。
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