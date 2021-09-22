快訊

中國軍事封鎖台灣？專家：向它學習才能反制

登記教學／「熊好券」全台都能抽！3步驟輕鬆申請 五張全中拿3000元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騰訊擬於本周宣布合併搜狗 將吸收絕大部分員工

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
騰訊擬於本周正式宣布合併搜狗。中新社
騰訊擬於本周正式宣布合併搜狗。中新社

騰訊擬於本周正式宣布合併搜狗，按照規劃，騰訊看點將吸收絕大部分搜狗業務和員工。

據陸媒介面新聞報導，根據搜狗的多位原中層表示，雙方官宣合併之後，搜狗大部分業務及產品將被關停，不再以獨立品牌方式運營，而是整合進騰訊看點，雙方對接工作已經進行數月。

來自騰訊看點的幾位總監和組長證實，9月中旬，內部多個中心已經接到降本增效的需求，措施包括嚴控新一年預算審批、暫停招人以及優化部分員工等。

前述搜狗多位原中層人士指出，搜狗的招聘工作也已經暫停，絕大部分應聘者已經結束面試流程，等待雙方正式合併後，流程會重新打開。而處於面試流程中的案例並未受到影響，仍然在正常進行。

騰訊看點一位原總監指出，從今年春節後開始，騰訊看點已經很少在公開場合提及「資訊流」概念，整合搜狗之後，騰訊看點將把搜尋引擎業務，作為當下的核心業務推進。

2020年7月底，騰訊向搜狗發出私有化要約，擬全資收購搜狗。今年7月中旬，大陸國家市場監管總局披露稱，騰訊收購搜狗股權案已經獲得無條件批准。雙方合併一旦完成，搜狗將從紐交所退市，成為騰訊的間接全資子公司。

騰訊

延伸閱讀

南宮珉《黑色太陽》開播獲網讚穩奪大獎！華麗卡司、重金製作，精彩看點總整理

感情線各種老哏的《海岸村恰恰恰》卻為何收視高、討論熱？防疫期間療癒神劇的4大看點

「魷魚遊戲」攻進Netflix全球榜亞軍 3大必知看點

面試「42K感受差 vs 35K被重視」怎選？ 內行點關鍵：不用想

相關新聞

騰訊擬於本周宣布合併搜狗 將吸收絕大部分員工

騰訊擬於本周正式宣布合併搜狗，按照規劃，騰訊看點將吸收絕大部分搜狗業務和員工...

恆大命運牽動百萬家庭 港媒分析：最佳結局是軟著陸

中國恆大集團的財務風暴深受關注，港媒分析，在中國經濟面臨內外困境以及社會就業與家庭財富可能持續萎縮的情況下，若能以最小成...

容易遭誤傷 陸官媒：需保障「剛需購房者」需求

為貫徹北京「住房不炒」政策，大陸官方《經濟日報》22日發表評論指，剛需群體在現實中容易受到「誤傷」，對於剛需群體的真實買...

大陸1.8億人患精神疾病 「精神病第一股」衝刺創業板

曾聲稱大陸有1.8億人患有精神疾病的康寧醫院，要再次衝刺A股，日前還在港交所公告，擬申請首次公開發行A股並在深交所創業板...

瑞幸咖啡拚起死回生 連三「重磅公告」市值飆漲

曾誇下海口要「擊敗星巴克」的大陸瑞幸咖啡，自2020年承認財務造假，被美國那斯達克退市後，仍積極尋求起死回生。21日晚，...

【外媒綜合】北京會到恒大痛到不行時才出手

每當資產泡沫破滅時，都有類似的軌跡可循。先是投資人衝過了頭，資產價格虛浮，然後泡沫爆開；只要到這個時候後政府才會考慮介入，以保護民眾利益，或拯救一些「大到不能倒」的企業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。