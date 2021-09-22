騰訊擬於本周宣布合併搜狗 將吸收絕大部分員工

騰訊擬於本周正式宣布合併搜狗，按照規劃，騰訊看點將吸收絕大部分搜狗業務和員工。

據陸媒介面新聞報導，根據搜狗的多位原中層表示，雙方官宣合併之後，搜狗大部分業務及產品將被關停，不再以獨立品牌方式運營，而是整合進騰訊看點，雙方對接工作已經進行數月。

來自騰訊看點的幾位總監和組長證實，9月中旬，內部多個中心已經接到降本增效的需求，措施包括嚴控新一年預算審批、暫停招人以及優化部分員工等。

前述搜狗多位原中層人士指出，搜狗的招聘工作也已經暫停，絕大部分應聘者已經結束面試流程，等待雙方正式合併後，流程會重新打開。而處於面試流程中的案例並未受到影響，仍然在正常進行。

騰訊看點一位原總監指出，從今年春節後開始，騰訊看點已經很少在公開場合提及「資訊流」概念，整合搜狗之後，騰訊看點將把搜尋引擎業務，作為當下的核心業務推進。

2020年7月底，騰訊向搜狗發出私有化要約，擬全資收購搜狗。今年7月中旬，大陸國家市場監管總局披露稱，騰訊收購搜狗股權案已經獲得無條件批准。雙方合併一旦完成，搜狗將從紐交所退市，成為騰訊的間接全資子公司。