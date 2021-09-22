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廣東又限電 東莞機電、家具製造等高耗能企業今起停電一周

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
家具製造之鄉東莞面臨工業限電製造廠首當其衝。圖／取自東莞市政府官網
家具製造之鄉東莞面臨工業限電製造廠首當其衝。圖／取自東莞市政府官網

廣東供電拉警報，家具製造之鄉東莞首當其衝，今（22）日起全面工業限電，「一般製造業停電四天，高耗能企業要停電一周。」揭陽的工業用戶也災情慘重，每周限電「開一停六」生產線大亂；被波及的還有佛山、汕頭每周「開二停五」。

廣東又限電了，但跟五六月是一周限電一兩天不同，這次一限就幾乎是一周，而且每天全時段停止工業生產負荷用電。

第一財經報導，東莞家具之鄉厚街鎮的製造廠老闆今（22）日一早接到東莞供電局厚街供電分局手機簡訊通知：「由於目前我省電力供應緊張，為保障電力有序供應，按照保民生、保公用、保重點原則，對高耗能等企業實施錯峰用電的通知。」

厚街供電分局進一步證實，一般工業用戶這周停電四天，但高耗能企業則至少要停電一周。

厚街全鎮有包括世界500強企業三星、泰科等製造大廠近2萬家，以金屬機電、家具製造、鞋業、黃金加工等為支柱的產業集群，牽動珠三角地區製造大動脈。

這一波限電潮也襲向佛山、汕頭、揭陽等地的工業用戶。加工焊接重鎮的佛山大瀝、集聚勞動密集製造企業的汕頭，提前從16日起執行每周「開二停五」的五級限電措施；而以模具、塑料製品、和鞋類為主的揭陽工業用戶，被要求必須每周「開一停六」大規模限電。

第一財經報導，廣東供電吃緊的原因，據廣東電網知情人士者表示，與電源短缺是關鍵。「火力發電廠至今都沒有滿負荷運行，其中一座機組停運，另外一座供電負荷只有平時的一半。」

作為主力電源的火力發電之所以沒有正常運行，原因出在當前煤炭價格和供應。「火力發電的每度電價是人民幣4毛多，但發電成本已經達到將近人民幣六毛。這意味每發一度電，就虧人民幣一毛多。」

在電源不足、供電吃緊的情況下，基於保民生、保公用、保重點等原則，只能對工業大戶拉閘限電。

根據廣東省發改委的能耗雙控調研顯示，以當前的用電形式，包括陶瓷、化工、有色金屬等高耗能企業都被列入重點能耗雙控計划之中，錯峰輪休短期將成常態，這一波工業限電恐要影響製造業機動停工到10月。

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