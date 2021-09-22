容易遭誤傷 陸官媒：需保障「剛需購房者」需求

為貫徹北京「住房不炒」政策，大陸官方《經濟日報》22日發表評論指，剛需群體在現實中容易受到「誤傷」，對於剛需群體的真實買樓需求，調控政策還要更加「友好」，渠道應進一步拓寬。保障剛需群體的買樓需求，有利於釋放市場增量，促進樓市平穩健康發展。

評論指，同為買樓群體，炒樓人士和剛需群體的訴求有本質區別。炒樓人士通過購買房產實現增值獲利，旨在放大房子的投資功能；剛需群體買樓則是為了滿足自住需求，利用的是房子的居住功能。北京強調堅持「房住不炒」定位，就是讓房子回歸居住本質。從這個角度看，打擊炒樓人士是樓市調控政策始終堅持的發力點。

梳理各地調控舉措不難發現，樓市正進入雙向調控模式。一些城市為了防止樓價過快上漲，不斷給樓市「打補丁」，及時推出形式多樣的調控政策。與此同時，岳陽、惠州、唐山等多地相繼發布樓市「限跌令」，就樓價過快下跌，推出指導性意見。精細化的調控政策，有效抑制了投機性需求，淨化了房地產市場，客觀上也為剛需群體買樓創造了有利條件。

評論還指，對於剛需群體的真實買樓需求，調控政策還要更加「友好」，渠道應進一步拓寬。調查顯示，現在大城市裡有不少新市民和青年人靠租樓居住，這一群體有著強烈的買樓需求，卻大多處於事業上升期，經濟條件還不夠堅實，保障他們的買樓需求，有利於釋放市場增量，促進樓市平穩健康發展。

文章最後指，細分炒樓人士和剛需人群，對於優化調控政策有著積極的意義。由於炒樓人士具備相當的變通能力及資本融通實力，剛需群體在現實中容易受到「誤傷」。今後，相關部門可利用大數據等先進技術手段，對調控範圍內買樓人群作出區分，並探索在持有環節做做文章，對調控政策在不同群體中可能造成的影響作出更充分更精準的預判，盡最大能力防止「誤傷」剛需群體。

據稍早報導，大陸多個城市推出二手樓指導價措施以壓抑樓價，銀行一般會以指導價作為貸款評估基礎，這意味買家可獲的貸款額減少，需付更大份額的首期。然而，二手樓指導價不僅會打擊利用信貸資金炒樓的人，一般有實際住屋需求的市民也連帶受影響。

《南方都市報》稍早報導指出，廣州一名市民今年4月買了一個二手房，但銀行回覆要到10月份才能放貸。該市民表示：「現在二手房指導價是降低了，但業主不會按這個價賣房啊！如果銀行貸款參考指導價，必然會導致首付（首期）提高，剛需更加買不了房。」