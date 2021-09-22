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8月芯片交付時間 再拉長至約21周

集微網 / 集微網

（圖源：AFP）

集微網消息，全球芯片短缺態勢正在變好嗎？答案可能會讓很多人失望。根據Susquehanna金融集團發佈的最新數據，8月份芯片交付時間較上月增加6天，拉長至約21周，這是自2017年以來的最長交付時間。

Susquehanna 分析師 Chris Rolland 表示，Broadcom和Analog芯片的交貨時間延長，但電源管理和光電零件領域的芯片供應正出現積極跡象。

來源: Bloomberg

半導體芯片持續供不應求已經對產業生產和復甦造成嚴重阻礙，尤其汽車行業首當其衝。據市場諮詢機構 AlixPartners 預測，全球汽車業營收將損失約1100 億美元。值此之際，美國商務部宣佈將於本周再度召開芯片峰會，以進一步解決全球缺芯問題。

（校對/holly）

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