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恆大地產：明將如期支付境內人幣債利息
深陷財務困境的中國恆大旗下恆大地產集團今早在深交所發布公告，稱將於明日(23日)如期支付所發公司債「20恆大04」利息，付息方法通過場外方式協商解決。
據香港信報財經網，公告顯示，20恆大04本次付息的債權登記日為9月22日，在包括當日前買入並持有的投資者享有利息。該期債發行總額40億元(人民幣‧下同)，期限5年，附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權，票面利率5.8厘。據彭博計算顯示該債應付利息為2.32億元。
本月初，中誠信國際調降恆大地產主體信用等級，隨後恆大地產發布公告，指所有存續公司債券9月16日停牌一個交易日，復牌之日起債券交易方式發生調整。其中，上交所債券在固定收益平台上採取報價、詢價和協議交易方式進行交易，深交所債券調整為僅採取協議大宗交易方式，並維持原有凈價計價方式。
恆大主席許家印在日前的中秋節致全體員工信中稱，公司一定能盡快走出至暗時刻，一定能加快推進全面復工復產，一定能實現「保交樓」的重大目標；向購房者、投資者、合作夥伴和金融機構交出一份敢擔當、負責任的答卷。
中國恆大的債務問題本周面臨一次重大考驗，除了有中國境內的人民幣公司債將到期付息外，據路透報導，恆大周四需支付與2022年3月到期債券VG158043114相關的利息，涉及8350萬美元。
另外，恆大在9月29日還需支付與2024年3月到期債券VG158786753相關款項，涉及4750萬美元。
如果恆大未能在預定還款日期後30天內付清利息，這兩筆債券都將違約。
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