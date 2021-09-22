快訊

韓國瑜赴美演講圈粉台僑？同鄉會有兩種 差兩字差很多

「違背公司核心價值」 台積電罕見一次開除主管在內7人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸疾病預控局坦言：廈門疫情突如其來 形勢嚴峻

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
9月20日，在廈門市同安區新民鎮烏塗社區，開展消殺作業的廈門曙光救援隊在工作後集合。新華社
9月20日，在廈門市同安區新民鎮烏塗社區，開展消殺作業的廈門曙光救援隊在工作後集合。新華社

「這次福建廈門疫情突如其來，疫情勢頭很猛。從目前來看，形勢十分嚴峻。我們這一次面臨的病毒，是一個非常危險的對手，傳染性高，潛伏期短。」大陸國家疾病預防控制局副局長孫陽，21日在廈門市同安區各級幹部視訊會議上強調。

據廈門日報報導，他指出，對於防控來說，就是三個字：封、篩、隔。封就是封控，篩就是篩查，隔就是隔離。封控一定要足不出戶，要做到管控到位、服務到位、健康監測到位、宣教到位、關愛到位；篩就是核酸篩查，全員篩查，做到一個不漏，同時有序組織；隔離就是集中隔離，堅決迅速隔離密接、次密接人員。

出席會議的還有福建省長王寧和福建省委常委、廈門市委書記趙龍。

王寧指出，當前福建省疫情防控形勢依然嚴峻複雜，各級幹部要切實增強危機感緊迫感，認真落實快嚴實細要求，攻堅克難，突破重點，採取更加有效措施，堅決阻斷疫情擴散。

趙龍強調，要堅定必勝信心，堅決打贏同安保衛戰、廈門保衛戰。當前，廈門市疫情防控形勢仍然嚴峻複雜，尤其同安是此次疫情防控的重中之重，是決戰決勝的主戰場。

同安區和新民鎮是本次廈門疫情防控阻擊戰的主戰場。據9月21日下午廈門市疫情防控記者會通報，目前，同安區的疫情形勢仍然嚴峻，正處於膠著的攻堅階段。截至9月20日24時，同安區累計共確診164例，占比全市確診病例近90%。

同安區9月20日新增的35例確診病例中，有27例是從全員核酸檢測中篩查發現。而新民鎮作為高風險地區，已累計報告138個確診病例，占全市總病例數的四分之三。

疫情 廈門 福建

延伸閱讀

中國大陸新增本土16例 來自福建和黑龍江

疫情攪亂中秋 福建就地雲過節

中國新增72例新冠肺炎 本土42例皆在福建

金鐘入圍前接獲父親死訊 李維維隔離引發3病症

相關新聞

恒大風暴 許家印信心喊話

中國恒大旗下地產帝國危在旦夕，集團董事局主席許家印昨（21）日寫「家書」，向員工信心喊話，表示「堅信恒大一定能盡快走出至...

陸秋節旅遊收入衝1,600億

大陸中秋假期迎來境內旅遊高峰，大陸文旅部昨（21）日公布數據顯示，累計出遊達8,815.9萬人次，旅遊收入人民幣371....

北京環球影城 從中秋夯到十一

大陸中秋小長假臨近尾聲，線上旅遊平台發布的報告顯示，截至21日9時，今年中秋期間，大陸周邊遊（短程旅遊）預訂人數占出遊總...

月餅海外熱銷 廣州出口年增95%

中秋佳節少不了配上月餅和柚子，而這樣的文化習俗也漸漸被海外熟悉和喜愛。大陸今年月餅銷往海外「賣爆了」，根據大陸海關數據顯...

四川東方電機 自製調相機投運

總部位於四川省德陽市的東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」），企業自主研製的大陸首台50Mvar分散式凸極調相...

陸疾病預控局坦言：廈門疫情突如其來 形勢嚴峻

「這次福建、廈門疫情突如其來，疫情勢頭很猛。從目前來看，形勢十分嚴峻。我們這一次面臨的病毒，是一個非常危險的對手，傳染性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。