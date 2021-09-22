陸疾病預控局坦言：廈門疫情突如其來 形勢嚴峻

「這次福建、廈門疫情突如其來，疫情勢頭很猛。從目前來看，形勢十分嚴峻。我們這一次面臨的病毒，是一個非常危險的對手，傳染性高，潛伏期短。」大陸國家疾病預防控制局副局長孫陽，21日在廈門市同安區各級幹部視訊會議上強調。

據廈門日報報導，他指出，對於防控來說，就是三個字：封、篩、隔。封就是封控，篩就是篩查，隔就是隔離。封控一定要足不出戶，要做到管控到位、服務到位、健康監測到位、宣教到位、關愛到位；篩就是核酸篩查，全員篩查，做到一個不漏，同時有序組織；隔離就是集中隔離，堅決迅速隔離密接、次密接人員。

出席會議的還有福建省長王寧和福建省委常委、廈門市委書記趙龍。

王寧指出，當前福建省疫情防控形勢依然嚴峻複雜，各級幹部要切實增強危機感緊迫感，認真落實快嚴實細要求，攻堅克難，突破重點，採取更加有效措施，堅決阻斷疫情擴散。

趙龍強調，要堅定必勝信心，堅決打贏同安保衛戰、廈門保衛戰。當前，廈門市疫情防控形勢仍然嚴峻複雜，尤其同安是此次疫情防控的重中之重，是決戰決勝的主戰場。

同安區和新民鎮是本次廈門疫情防控阻擊戰的主戰場。據9月21日下午廈門市疫情防控記者會通報，目前，同安區的疫情形勢仍然嚴峻，正處於膠著的攻堅階段。截至9月20日24時，同安區累計共確診164例，占比全市確診病例近90%。

同安區9月20日新增的35例確診病例中，有27例是從全員核酸檢測中篩查發現。而新民鎮作為高風險地區，已累計報告138個確診病例，占全市總病例數的四分之三。