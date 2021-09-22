四川東方電機 自製調相機投運

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
東方電機自主研製、大陸首台50Mvar分散式凸極調相機。圖／本報四川德陽傳真
東方電機自主研製、大陸首台50Mvar分散式凸極調相機。圖／本報四川德陽傳真

總部位於四川省德陽市的東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」），企業自主研製的大陸首台50Mvar分散式凸極調相機，在青海海南新能源基地330千伏夏陽變，一次併網成功，順利投入運行。此舉對於保證能源安全、保障區域電網安全穩定、守護區內人民幸福生活，都具有重要意義。

調相機對電網安全穩定運行，具有十分重要的作用。隨著大陸風電、光伏等新能源持續快速發展，以及特高壓直流輸電電網的大規模建設，在特高壓電網形成初期，特高壓直流送、受端電網穩定性需進一步提高。東方電機研製的50Mvar凸極空冷分散式調相機，用於加強送端近區系統的電壓支撐，具備優異的暫態穩態特性、較強的無功調節能力，可有效提高系統短路容量和轉動慣量，助力新能源外送。

青海海南新能源基地330千伏夏陽變，裝設5台50Mvar分散式凸極調相機，均由東方電機研製。調相機按照「無人值守、維護便利」理念設計，輔助系統及線上監測系統配套完備。此次順利投運，也標誌著東方電機研製的新能源輸電「安全衛士」正式上線。

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