新川貿投委 簽約7合作項目

新加坡—四川貿易與投資委員會（簡稱新川貿投委）第二十二次會議上周召開。此次會議在成都、新加坡兩地以線上線下的方式同步舉辦，發布了豐樹成都國際食品智能產業園等7個新川合作簽約項目，涉及醫療、食品、金融、能源、文化等領域。

新華社報導，新川貿投委成立於1996年，是中國省級政府與新加坡建立的雙邊合作機制之一，是四川與外國國家政府建立的唯一高級別經貿促進機制。新川貿投委負責推動四川與新加坡在經貿和投資領域的全面合作，是搶抓中新合作的新機遇，拓展新川合作新領域的重要平台。

此次會議是第十八屆中國西部國際博覽會的系列活動之一，也是在疫情常態化防控的背景下，新川貿投委歷史上第二次採用視頻連線方式舉辦年度會議。

本屆西博會主賓國，新加坡駐成都總領事陳子勤說，新加坡一直密切關注中國西部地區的發展，包括西部地區在中國區域發展戰略中所扮演的角色。成渝地區雙城經濟圈建設和去年公布的新時代推進西部大開發戰略規畫，將進一步推動四川成為中國西部內陸國際開放中心，新加坡期待與四川有更深度的合作。