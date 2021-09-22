聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓正深圳調研 強化港澳經濟合作

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國務院副總理韓正日前赴廣東深圳，考察華為等科技公司。大陸官媒解讀認為，韓正此行宣告中共對建設粵港澳大灣區的重視，希望藉經濟合作開發，籠絡澳門、香港

中共中央政治局常委、國務院副總理韓正9月17日赴廣東珠海參加橫琴粵澳深度合作區管理機構揭牌儀式；18日至19日在廣東深圳調研時，考察深圳華為技術有限公司、邁瑞生物醫療電子公司。

北京青年報旗下新媒體「政知見」撰文表示，作為粵港澳大灣區建設領導小組組長的韓正赴廣東，與橫琴粵澳深度合作區、前海「擴區」等密切相關。

文章說，「橫琴和前海，一個挨著澳門，一個對著香港」，韓正此行呼應中國政府分別在5日及6日公布的「橫琴粵澳深度合作區建設總體方案」、「全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案」。

文章說，這兩個方案明確了橫琴粵澳深度合作區的戰略定位，包括促進澳門經濟適度多元發展的新平台、豐富「一國兩制」實踐的新示範、增強香港同胞對祖國的向心力。

中山大學粵港澳發展研究院首席專家、教授陳廣漢曾表示，中央高規格布局傳遞出重要信號，包括中央堅定支持港澳保持長期繁榮穩定、堅持繼續深化改革開放、推動中國經濟創新驅動和高質量發展。

韓正在深圳時表示，國家堅定支持民營企業創新發展，鼓勵民營企業透過科技創新不斷提升國際競爭力，並且要打造市場化、法治化、國際化營商環境，推動前海深港現代服務業合作區加快發展。

廣東 深圳 香港

延伸閱讀

假日打慢壘 台商以球會友聯誼

首例 深圳跨境在港發離岸人民幣債券

港深簽4合作備忘錄

中國拿氣候合作要脅 美國勸恐危害整體國際社會

相關新聞

陸秋節旅遊收入衝1,600億

大陸中秋假期迎來境內旅遊高峰，大陸文旅部昨（21）日公布數據顯示，累計出遊達8,815.9萬人次，旅遊收入人民幣371....

北京環球影城 從中秋夯到十一

大陸中秋小長假臨近尾聲，線上旅遊平台發布的報告顯示，截至21日9時，今年中秋期間，大陸周邊遊（短程旅遊）預訂人數占出遊總...

月餅海外熱銷 廣州出口年增95%

中秋佳節少不了配上月餅和柚子，而這樣的文化習俗也漸漸被海外熟悉和喜愛。大陸今年月餅銷往海外「賣爆了」，根據大陸海關數據顯...

四川東方電機 自製調相機投運

總部位於四川省德陽市的東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」），企業自主研製的大陸首台50Mvar分散式凸極調相...

新川貿投委 簽約7合作項目

新加坡—四川貿易與投資委員會（簡稱新川貿投委）第二十二次會議上周召開。此次會議在成都、新加坡兩地以線上線下的方式同步舉辦...

10月博鰲論壇經安會 聚焦自貿區

大陸已經設立21個自貿試驗區，為改革開放和經濟發展的未來「試水」。即將於10月18日至20日舉行的博鰲亞洲論壇全球經濟發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。