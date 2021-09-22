韓正深圳調研 強化港澳經濟合作

大陸國務院副總理韓正日前赴廣東深圳，考察華為等科技公司。大陸官媒解讀認為，韓正此行宣告中共對建設粵港澳大灣區的重視，希望藉經濟合作開發，籠絡澳門、香港。

中共中央政治局常委、國務院副總理韓正9月17日赴廣東珠海參加橫琴粵澳深度合作區管理機構揭牌儀式；18日至19日在廣東深圳調研時，考察深圳華為技術有限公司、邁瑞生物醫療電子公司。

北京青年報旗下新媒體「政知見」撰文表示，作為粵港澳大灣區建設領導小組組長的韓正赴廣東，與橫琴粵澳深度合作區、前海「擴區」等密切相關。

文章說，「橫琴和前海，一個挨著澳門，一個對著香港」，韓正此行呼應中國政府分別在5日及6日公布的「橫琴粵澳深度合作區建設總體方案」、「全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案」。

文章說，這兩個方案明確了橫琴粵澳深度合作區的戰略定位，包括促進澳門經濟適度多元發展的新平台、豐富「一國兩制」實踐的新示範、增強香港同胞對祖國的向心力。

中山大學粵港澳發展研究院首席專家、教授陳廣漢曾表示，中央高規格布局傳遞出重要信號，包括中央堅定支持港澳保持長期繁榮穩定、堅持繼續深化改革開放、推動中國經濟創新驅動和高質量發展。

韓正在深圳時表示，國家堅定支持民營企業創新發展，鼓勵民營企業透過科技創新不斷提升國際競爭力，並且要打造市場化、法治化、國際化營商環境，推動前海深港現代服務業合作區加快發展。