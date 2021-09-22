10月博鰲論壇經安會 聚焦自貿區

大陸已經設立21個自貿試驗區，為改革開放和經濟發展的未來「試水」。即將於10月18日至20日舉行的博鰲亞洲論壇全球經濟發展與安全論壇首屆大會上，自貿試驗區建設、全球生態安全等話題將列入討論。

中新社報導，國務院參事室自貿試驗區建設研究中心研究員趙晉平表示，自貿試驗區作為中國改革開放的新高地，「高」主要體現在為改革開放的制度創新先行先試，目前21個自貿試驗區都包含了改革創新的五大基本定位。

趙晉平說，從2013年9月29日上海自貿試驗區正式掛牌以來，經過中央和國務院批准的自貿試驗區已經有21個，所涉及到的區域也由當時的上海逐步擴展到了東部沿海地區、中西部地區以及延邊地區，覆蓋範圍進一步擴大。

自貿試驗區作為中國改革開放的新高地，「高」主要體現在為改革開放的制度創新先行先試，累積成功經驗之後，在更大範圍內複製和推廣。目前大陸全國21個自貿試驗區都包含了改革創新的五大基本定位：一是加大政府職能改革。從上海自貿試驗區設立以來，不斷推進簡政放權和政府職能改革，許多成功經驗不斷在全國範圍內複製和推廣。

二是加大外商投資管理制度改革。如今，中國深入實施准入前國民待遇加負面清單管理制度。三是加大貿易發展方式轉型和監管方式改革。隨著商品結構的不斷深化，貨物貿易發展對帶動中國經濟，乃至穩定全球經濟都發揮了越來越重要的作用；新冠疫情蔓延之下，全球服務貿易都受到很大衝擊。但是中國服務貿易的出口降幅相對穩定，只有1.4%左右，在全球服務貿易出口中的份額也明顯上升。

四是加大金融開放創新改革。特別是2018年設立海南自貿試驗區以及之後的海南自貿港，都把多功能的自貿區帳戶改革作為金融開放創新的重要組成部分。

五是加強法治化建設改革。自貿試驗區在推進制度創新時，需要通過自身法制化環境的完善，來為這種創新提供法律的依據和法律的保障。

趙晉平表示，截至目前，自貿試驗區已探索形成了278項制度創新成果在大陸全國或特定區域範圍複製推廣。