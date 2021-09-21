林鄭月娥將與大陸各省領導會面 推動區域合作
香港特首林鄭月娥21日預告，她將於22日至28日從香港經深圳到大陸，訪問四川成都、重慶、陝西西安等地，期間內還會和大陸不同省區領導舉行雙邊會面，並考察由香港投資和營辦的重要項目等。
中新社報導，按照行程安排，林鄭月娥將於23日出席川港高層會晤暨川港合作會議第二次會議、24日出席泛珠三角區域合作行政首長聯席會議，以及27日在西安出席大陸第十四屆全運會閉幕式。
林鄭月娥此次出席全運會閉幕式，將與廣東省及澳門特區首長參加會旗交接儀式，以代表下屆大陸全運會由粵港澳大灣區聯合舉辦。
林鄭月娥表示，此次公務行程緊湊、時間長，在香港政務司長李家超和政制及內地事務局局長曾國衛隨行期間，由香港財政司司長陳茂波署理行政長官職務。
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