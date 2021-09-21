號稱陸「光刻機第一股」華卓精科IPO過關

中國大陸近年力推半導體產業發展，備受注目的「光刻機第一股」華卓精科，於9月17日通過科創板上市申請，準備首次公開發行（IPO），相關訊息21日公開。值得注意的是，華卓精科上半年財報虧損達人民幣1,874萬元，領取過的大陸政府補助金額，比營收還高。

華卓精科2012年成立，實際控制人為北京清華大學教授朱煜。綜合陸媒報導，該公司是大陸首家，也是世界唯二可以自主研發並實現商業化生產的光刻機雙工件台供應商，主要業務包括光刻機雙工件台、超精密測控裝備整機以及關鍵部件等衍生產品的研發、生產以及銷售和技術服務。

大陸公司申請IPO，會先向證監會提交申請，後在發審委的定期會議「上會」審核，若成功「過會」，即可發行股票。7月29日，華卓精科首次上會時，一度被科創板暫緩審議，9月17日第二次上會時，華卓精科在招股書中刪除了「光刻機」相關概念，才得以過關。

《21世紀經濟報導》稱，在最初提交的招股書中，華卓精科將自己包裝成絕對的光刻機概念，表示公司核心產品為光刻機雙工件台等，但17日最後表述時，只提到公司以超精密機電系統設計等技術，開發了精密運動系統、晶圓級鍵合設備、激光退火設備等。

有分析指，這或許側面反映，華卓精科在大陸推動半導體產業發展下，被市場冠以「光刻機第一股」稱號，引來監管層的質疑和維穩作法，因為當前大陸資本市場上，光刻機作為半導體產業鏈的核心「卡脖子」設備，股票幾乎是沾上概念就漲。

華卓精科招股書顯示，2018年到2020年度，公司主營業務收入逐年擴張，分別達人民幣8,570萬元、1.21億元和1.52億元，但淨利潤卻波動劇烈，分別為人民幣1,512萬元、2,087萬元和1,242萬元，從2018-2019年度的增長38%，到2019-2020年度的縮水67%。

另一方面，2021年上半年，華卓精科營收較去年同期大增73.6%，但淨利潤卻翻黑，虧損達人民幣1,874萬元，主因為研發投入和研發人員、管理人員薪資上升；與此同時，由於半導體屬於大陸政府持產業，招股書顯示，2018到2020年報告期內，華卓精科收到政府補助人民幣1.3億元、3.2億元和2.6億元。