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賣爆！陸月餅紅到海外 出口貨值爆增近1倍

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸今年月餅出口海外火爆。（圖／取自界面新聞）
大陸今年月餅出口海外火爆。（圖／取自界面新聞）

中秋佳節少不了配上月餅和柚子，而這樣的文化習俗也漸漸被海外熟悉和喜愛。大陸今年月餅銷往海外「賣爆了」，根據大陸海關數據顯示，1到8月，上海松江區的食品企業已經累計出口月餅近10噸，出口金額年增22.3%；廣州關區的月餅出口貨值達671萬美元（約新台幣1.88億元），年增95%。

每日經濟新聞報導，近年，月餅作為中秋佳節傳統美食的代表之一，也逐漸被海外消費者熟悉和喜愛，大陸今年的月餅出口訂單也因此出現大幅增長。

受此帶動，大陸月餅出口相關業務迎來快速增長。蘇州稻香村集團海外事業部總監董克志表示，他們集團今年出口了20多個貨櫃，近500多萬個月餅，今年比去年月餅出口增長了70%。

據了解，除了傳統的京式、蘇式和廣式月餅，今年很多大陸月餅生產商為了迎合海外消費者的口味，打開國際市場，推出了特製的水果和堅果餡月餅，在海外市場受到消費者的青睞。與此同時，海外銷售管道也不斷豐富，除了大型超市外，網路銷售的占比也明顯增加。

月餅熱銷的當下，很多企業把目光都轉向月餅生意，實際上是看中了月餅的盈利能力，雖然月餅銷售窗口期短，前後不足兩個月，但它卻是部分餐飲食品企業的營收主力。

財報顯示，去年，廣州酒家的月餅系列產品實現營收達人民幣13.78億元，月餅產品毛利率高達58.37%；去年，ST麥趣的「節日食品」類營收為人民幣7048.2萬元，毛利率達53.16%，同樣，元祖股份去年中西糕點禮盒實現營收人民幣13.88億元，毛利率達55.96%。相比粽子、年糕等節慶食品，月餅利潤率更高。

月餅 中秋

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