大陸恒大信用危機 不致構成系統性風險

針對中國大陸恒大地產集團的信用危機，花旗銀行分析師，表示這不會成為大陸的「雷曼時刻」 ，政府將會採取必要行動，但一些銀行將會遭難。

花旗報告指出，「決策當局可能會守住底線，防止系統性風險發生，以換取時間來解決債務風險，並稍稍放鬆整體金融環境」。

全球市場愈來愈擔憂恒大事件及大陸當局整頓房地產業，會對全球風險性資產市場造成連鎖效應，即使是與大陸並沒有多大關係的股市，也可能受池魚之殃。

花旗指出，對房地產開發業提供較多貸款的有中國民生銀行、平安銀行及中國光大銀行；南京銀行、重慶農村銀行及中國郵政儲蓄銀行風險較小，「我們認為下跌是買進高品質股票的機會」。

Jefferies集團分析師也認為，恒大事件的「系統性風險很低」，並建議投資人逢低買進銀行股，首選是中國建設銀行及寧波銀行。