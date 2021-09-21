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大陸嗆美讓年長者成疫情下犧牲品 敦促尊重老年人人權

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
中國常駐聯合國日內瓦代表團公使蔣端20日表示，敦促美方尊重所有老年人的人權和尊嚴。（圖／取自環球網）
中國常駐聯合國日內瓦代表團公使蔣端20日表示，敦促美方尊重所有老年人的人權和尊嚴。（圖／取自環球網）

中國常駐聯合國日內瓦代表團公使蔣端20日表示，中方對疫情中一些國家的老年人成為「犧牲品」深表關切，批評「在美國政客眼中，自然進化的優勝劣汰法成為漠視生命的堂皇藉口，『年長者可為國犧牲』、『國家經濟比老年人生命更重要』等口號充滿了對老年人的無情和忽視。」敦促美方尊重所有老年人的人權和尊嚴。

人民日報報導，20日，聯合國人權理事會第四十八屆會議舉行與老年人權利獨立專家對話，蔣端發言敦促美國尊重老年人人權。

蔣端表示，中方對疫情中一些國家的老年人成為「犧牲品」深表關切。面對疫情，老年人成為最脆弱的群體，醫療資源的稀缺加劇他們的困境。

蔣端指出，美國疾控中心數據顯示，因疫情死亡的大多數患者年齡在65歲以上，「而在美國政客眼中，自然進化的優勝劣汰法則成為漠視生命的堂皇藉口，『年長者可為國犧牲』、『國家經濟比老年人生命更重要』等口號充滿了對老年人的無情和忽視。」疫情後，美國經濟持續低迷，許多老年人經濟狀況惡化，生存狀況堪憂。中方敦促美方尊重所有老年人的人權和尊嚴，高度重視老年人生命權、健康權，確保老年人免受貧困和歧視。

老年人 人權

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