標普全球：預計大陸當局不會向恒大提供任何直接支持

標普全球評級公司表示，預計大陸政府不會向陷入困境的大陸房地產巨頭恒大集團提供任何直接支持。隨著兩筆還款最後期限的臨近，投資者越來越擔心這家地產商可能出現債務違約。

路透報導，標普評級在20日發布的一份報告中指出，「我們認為，只有在出現影響深遠的風險蔓延，導致多個大型開發商倒閉，並對經濟構成系統性風險時，中國政府才會被迫介入。」

標普稱，「只是恒大一家倒閉還不太可能導致這種情況。」

恒大股價近幾日遭遇重創，之前大陸監管機構警告，如果恒大的債務問題得不到穩定，該公司3,050億美元（約新台幣8.54兆元）的負債可能導致大陸金融系統普遍蒙受損失。

外媒還報導指出，因應恆大的財務危機，部分主要往來銀行，已計提損失準備或計畫展延短期貸款的期限，顯示大陸金融機構正為恆大可能倒閉做準備。