聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸鎂供應陷入瓶頸 全球汽車製造商再添新愁
由於減排壓力和能源短缺，大陸的鎂冶煉廠普遍關閉，這將鎂價推升到2008年以來的最高點，給汽車製造商帶來了另一個麻煩。大陸是全球最大的鎂生產國。
路透報導，鎂是製造汽車行業鋁合金的必需材料，而汽車行業已經受到晶片短缺而困擾。鎂也被廣泛用於航空航太業。
國際鎂業協會（IMA）20日表示，歐洲的鎂價已升至13年來的最高點，並可能在未來幾個月內進一步上漲，然後到2022年上半年底恢復到更正常的水準。
IMA主席Rick McQueary在一份聲明中說：「產能減少和價格上漲幅度幾乎是前所未有的，自2008年北京奧運會以來，我們行業還沒有經歷過如此快速的市場變化。」IMA敦促，在目前的情況下，鎂用戶應繼續以長期來看待。
據了解，鎂在大陸以外的國家或地區沒有大量的產量，大陸大部分的產量來自陝西。
鎂也被用於製造鋅合金，供應緊張也可能影響到各個行業，包括製造導彈部件、筆記型電腦和手機的行業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言