大陸鎂供應陷入瓶頸 全球汽車製造商再添新愁

由於減排壓力和能源短缺，大陸的鎂冶煉廠普遍關閉，這將鎂價推升到2008年以來的最高點，給汽車製造商帶來了另一個麻煩。大陸是全球最大的鎂生產國。

路透報導，鎂是製造汽車行業鋁合金的必需材料，而汽車行業已經受到晶片短缺而困擾。鎂也被廣泛用於航空航太業。

國際鎂業協會（IMA）20日表示，歐洲的鎂價已升至13年來的最高點，並可能在未來幾個月內進一步上漲，然後到2022年上半年底恢復到更正常的水準。

IMA主席Rick McQueary在一份聲明中說：「產能減少和價格上漲幅度幾乎是前所未有的，自2008年北京奧運會以來，我們行業還沒有經歷過如此快速的市場變化。」IMA敦促，在目前的情況下，鎂用戶應繼續以長期來看待。

據了解，鎂在大陸以外的國家或地區沒有大量的產量，大陸大部分的產量來自陝西。

鎂也被用於製造鋅合金，供應緊張也可能影響到各個行業，包括製造導彈部件、筆記型電腦和手機的行業。