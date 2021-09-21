快訊

22年前的今天地震報告 氣象局：最殘忍、最恐懼的記憶

正港「中秋月圓」！睽違8年今晚迎真正滿月 日出還能看「黃道光」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恒大主席許家印中秋發「家書」致員工：儘快走出至暗時刻

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
恒大集團董事局主席許家印，中秋節寫給恒大全體員工的「家書」曝光。圖源：百家號
恒大集團董事局主席許家印，中秋節寫給恒大全體員工的「家書」曝光。圖源：百家號

深陷債務倒閉危機的恒大集團董事局主席許家印，今〈21〉日中秋節寫給恒大全體員工的「家書」曝光。許家印表示，堅信恒大一定能儘快走出至暗時刻。

財聯社報導，許家印信中表示，恒大人永不服輸、越挫越強的精神，是我們戰勝一切困難的力量之源！我更加堅信，恒大一定能儘快走出至暗時刻，加快推進全面復工復產，實現「保交樓」目標，向購房者、投資者、合作夥伴和金融機構交出一份敢擔當、負責任的答卷。

恒大瀕臨倒閉，許家印10日一度喊話會確保所有到期的財富產品儘早全部兌付,一分錢都不能少。但被踢爆聯同許家印妻子在內，有6名高管提前兌付恒大財富理財產品。

這次許家印「家書」曝光，再一次掛保證，大陸網友卻不買單，留言表示許家印「把空洞空洞無物的口號去掉後只剩標點符號了」；批「員工掙的辛苦錢，說空說是沒用的，信用己沒了。」

恒大 中秋節

延伸閱讀

彰化不二坊蛋黃酥中秋反而好買 少了代購業者多了散客

影／基隆外木山燈塔懸日美呆人潮爆 今中秋搶月亮風采

中秋放假開喝 安南警連日來查獲14件酒駕

法人大預言 台股Q4先下後上

相關新聞

美證交會再錘中概股 警告明年數百家將遭更多披露要求

美國證券交易委員會（SEC）今再次向中概股投資人發出警告，提醒投資者評估購買中概股時應該考慮的問題，包括中國公司用來在美...

滴滴遭強監管 路透：柳青透露辭職 滴滴聲明傳言不實

兩名知情人士指出，大陸網約車巨頭滴滴出行聯合創辦人兼總裁柳青已告訴一些親信，她打算辭職。柳青最近還對一些親信表示，她預計...

穩軍心 許家印授出恒大汽車3.24億股購股權

恒大汽車今日在港交所公告，向技術人員授出3.24億股購股權，占公司股本的3.31%。在恒大集團傳出倒閉風波中，一度公告正...

大陸鎂供應陷入瓶頸 全球汽車製造商再添新愁

由於減排壓力和能源短缺，大陸的鎂冶煉廠普遍關閉，這將鎂價推升到2008年以來的最高點，給汽車製造商帶來了另一個麻煩。大陸...

恒大主席許家印中秋發「家書」致員工：儘快走出至暗時刻

深陷債務倒閉危機的恒大集團董事局主席許家印，今〈21〉日中秋節寫給恒大全體員工的「家書」曝光。許家印表示，堅信恒大一定能...

房地產龍頭倒下 系統性風暴不致發生

大陸恒大集團看似破產在即，若這家大陸房地產龍頭倒下，對大陸房市恐帶來毀滅性打擊，並衝擊大陸經濟。不過，有專家認為恒大倒台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。