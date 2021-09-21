恒大主席許家印中秋發「家書」致員工：儘快走出至暗時刻

深陷債務倒閉危機的恒大集團董事局主席許家印，今〈21〉日中秋節寫給恒大全體員工的「家書」曝光。許家印表示，堅信恒大一定能儘快走出至暗時刻。

財聯社報導，許家印信中表示，恒大人永不服輸、越挫越強的精神，是我們戰勝一切困難的力量之源！我更加堅信，恒大一定能儘快走出至暗時刻，加快推進全面復工復產，實現「保交樓」目標，向購房者、投資者、合作夥伴和金融機構交出一份敢擔當、負責任的答卷。

恒大瀕臨倒閉，許家印10日一度喊話會確保所有到期的財富產品儘早全部兌付,一分錢都不能少。但被踢爆聯同許家印妻子在內，有6名高管提前兌付恒大財富理財產品。

這次許家印「家書」曝光，再一次掛保證，大陸網友卻不買單，留言表示許家印「把空洞空洞無物的口號去掉後只剩標點符號了」；批「員工掙的辛苦錢，說空說是沒用的，信用己沒了。」