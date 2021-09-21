滴滴遭強監管 路透：柳青透露辭職 滴滴聲明傳言不實

兩名知情人士指出，大陸網約車巨頭滴滴出行聯合創辦人兼總裁柳青已告訴一些親信，她打算辭職。柳青最近還對一些親信表示，她預計大陸政府最終將接管滴滴並委任新的管理層。

路透報導，其中一名知情人士說，最近幾周，柳青告訴幾名與她關係密切的公司高管，她計畫辭職，並鼓勵他們也開始尋找新的機會。柳青曾在高盛任職，前述高管中包括從高盛一直追隨她到滴滴的人。

消息人士表示，這幾名高管中已有人與業界人士接洽，以尋求工作機會。

不過，滴滴對此否認，表示公司「正在積極、全面地配合網路安全審查，關於管理層變動的傳言不實且沒有根據。」

目前無法確認柳青是否已繳交了正式辭職信或確定離職日期。

滴滴出行於6月底在紐約上市，之前該公司首次公開募股（IPO）籌集44億美元，隨即遭到大陸監管部門一連串的審查，以及從應用程式商店「被下架」等懲罰。