快訊

完整接種才可入境 游淑慧指高端3衝擊「美國認不認？」

當偷車只要3分鐘跟1張嘴…只剩拐杖鎖能救雙B車

滴滴遭強監管 路透：柳青透露辭職 滴滴聲明傳言不實

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
消息指滴滴出行聯合創辦人兼總裁柳青已告訴一些親信，她打算辭職。（圖／取自搜狐）
消息指滴滴出行聯合創辦人兼總裁柳青已告訴一些親信，她打算辭職。（圖／取自搜狐）

兩名知情人士指出，大陸網約車巨頭滴滴出行聯合創辦人兼總裁柳青已告訴一些親信，她打算辭職。柳青最近還對一些親信表示，她預計大陸政府最終將接管滴滴並委任新的管理層。

路透報導，其中一名知情人士說，最近幾周，柳青告訴幾名與她關係密切的公司高管，她計畫辭職，並鼓勵他們也開始尋找新的機會。柳青曾在高盛任職，前述高管中包括從高盛一直追隨她到滴滴的人。

消息人士表示，這幾名高管中已有人與業界人士接洽，以尋求工作機會。

不過，滴滴對此否認，表示公司「正在積極、全面地配合網路安全審查，關於管理層變動的傳言不實且沒有根據。」

目前無法確認柳青是否已繳交了正式辭職信或確定離職日期。

滴滴出行於6月底在紐約上市，之前該公司首次公開募股（IPO）籌集44億美元，隨即遭到大陸監管部門一連串的審查，以及從應用程式商店「被下架」等懲罰。

滴滴出行 紐約

延伸閱讀

在台積電待5年突辭職 他曝新工作年薪勸：千萬別離開

女友拒辭職跟公婆住、扛房貸 他痛罵自私：我只能入贅？

千金呼聲再起！ 高盛喊台積電1,014元「挑戰天價」

待台積不到一年「只剩下工作」 過來人用這幾點勸他快逃

相關新聞

中紀委響應綠化 喊打「兩高」項目

在大陸構建經濟內外雙循環發展、推動產業綠色轉型的背景下，中共中央紀委網站昨（20）日發文點名，要遏制「兩高（高耗能、高排...

滴滴遭強監管 路透：柳青透露辭職 滴滴聲明傳言不實

兩名知情人士指出，大陸網約車巨頭滴滴出行聯合創辦人兼總裁柳青已告訴一些親信，她打算辭職。柳青最近還對一些親信表示，她預計...

房地產龍頭倒下 系統性風暴不致發生

大陸恒大集團看似破產在即，若這家大陸房地產龍頭倒下，對大陸房市恐帶來毀滅性打擊，並衝擊大陸經濟。不過，有專家認為恒大倒台...

恒大股價只剩2.28港元

身陷破產危機的中國恒大集團，20日股價繼續探底至十年新低，旗下中國恒大、恒大汽車、恒大物業、恒騰網路皆重挫，四檔股票市值...

北京干預 港股重摔821點

市場傳出北京政府將整頓香港地產大亨，要求「守規矩更要回饋社會」影響，港股20日大跌821點，創近兩個月內最大單日跌幅3....

李嘉誠售上海地產 套現21億元

香港富商李嘉誠及旗下長實集團近期出售上海一處地產，套現21億元（人民幣，下同），引發關注並上了熱搜。報導指出，李嘉誠及其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。