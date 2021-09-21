兩岸民眾線上線下聊包公

2021海峽兩岸（合肥）包公文化交流活動20日在海峽兩岸交流基地—安徽省合肥市包公園舉行，在皖台灣同胞和台灣民眾通過線上線下兩種方式共叙包公情緣。

中新社報導，合肥是包公的桑梓地，包公文化影響輻射海內外。1990年代，台灣製作的電視連續劇「包青天」風靡兩岸及香港。如今，台灣的雲林、彰化、台北、桃園、高雄等地已建有10餘座包公廟，其中台灣海清宮享有「包公祖廟」之稱。林美月是台灣海清宮解說員，她通過錄製影片的方式表示，包公非常受到台灣民眾推崇，希望兩岸同胞以後都能來祭拜包公。

台灣師範大學國文系教授朱榮智在合肥定居已有10年。他表示，包公鐵面無私、清廉正義的精神被兩岸同胞所推崇，他在台灣就經常教導學生，要學習包公的法制精神。包公文化正成為兩岸交流的紐帶。

合肥包公園打造了雲上交流平台，合肥市的部分小學生將與台灣四湖鄉的同齡孩子結成夥伴，並通過視訊直播連線方式展示才藝，交流包公文化。當日，合肥包公園還結合中秋元素，首次通過中國郵政定製發行了包公主題明信片。