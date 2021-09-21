台商一家赴陸 以台灣奶茶連兩岸

賞月、吃月餅、吃烤肉……在浙江紹興，台商李振遠一家三口約上沒返鄉的員工，一起團圓過中秋。2016年李振遠到紹興市發展，擔任紹興旺可餐飲管理有限公司負責人。同年，李振遠的妻子、兒子也到紹興，各自發揮專長，經營起具有台灣特色的奶茶事業。

中新社報導，「上海、杭州都是我創業過的地方，最終選擇紹興，不僅因為紹興的歷史人文底蘊，更在於這是一座非常宜居的城市，我們想結束一家三口各自在不同城市奮鬥的日子。」

然而，在創業之初，招員工、考駕照、公司辦證等都成了難題。讓李振遠感到十分溫暖的是，他們一家人體驗了很多「綠色通道」。

在大陸生活和奮鬥，最大的挑戰莫過於超強的競爭環境，奶茶市場更如此。妻子張菁雯主要負責營銷與後勤，她對此深有體會。

「我們一方面緊跟市場需求，從店舖環境、產品類型、服務等方面提質升級，另一方面堅守食品衛生安全的初心。最關鍵的是讓『台灣味』與『大陸味』融合。」張菁雯舉例道，「我們在紹興運營的26家奶茶店，聘用的都是大陸員工，因為他們更熟悉地方環境；在一杯杯『台灣美味』中，還特別融入了石榴、葡萄等大陸的農產品……」

李振遠兒子李俊傑是「90後」青年，在他看來，美食是可以拉近人與人之間距離、增強民眾幸福感的。一杯奶茶架起了兩岸交流交往的橋梁。

李振遠表示，他們每年會舉行兩至三次送奶茶活動，譬如盛夏給城市環衛工人送冷飲、寒冬給高速路口防疫人員送熱飲、創新「火焰藍」飲品送給消防員等，感謝他們的辛勤付出。

李俊傑每次都會和父母一起參與送奶茶活動，「飲品雖小，傳遞的卻是快樂情緒和幸福味道，表達的是感恩之情。」

五年來，台商李振遠一家在大陸追夢、感悟、收穫。「買房，然後扎根紹興，這是我們努力的方向。」談及未來規劃，李振遠說。