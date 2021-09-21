李嘉誠售上海地產 套現21億元

香港富商李嘉誠及旗下長實集團近期出售上海一處地產，套現21億元（人民幣，下同），引發關注並上了熱搜。報導指出，李嘉誠及其家族在中國大陸仍有50多個房地產項目，分布於20多個城市。

據中國證券報報導，根據希慎興業近日公告，希慎興業近期將以35億元收購上海一處辦公與商業混合發展的房地產項目，李嘉誠旗下的長實集團是這個項目持股60%的控股股東，藉由這項交易，長實集團將可套現21億元。

希慎興業公告稱，擬收購的目標物業位於上海市新閘路668號、688號名為「世紀盛薈廣場」的已竣工寫字樓和商鋪混合用途發展項目，建築面積約8.65萬平方公尺。該物業包括一座24層高的大樓和一個3層地下室（擁有320個車位），目前處於空置狀態。

公開資料顯示，上海世紀盛薈廣場項目以前是緊鄰靜安區「東八塊」的西斯文里地塊，2005年被李嘉誠購得，但此後長時間並沒有啟用。

這項交易案隨即因發市場關注，相關話題衝上微博的熱搜，主要是李嘉誠及其家族的「捂地」模式和多次拋售資產。從「捂地」和拋售資產來看，大舉進入大陸市場以來的30多年間，李嘉誠家族收益頗豐，大陸市場迄今仍是其資本版圖的重要組成部分。

報導引述長實集團的財報，過去10年在中國大陸的物業銷售收入，年均約298億港元。目前在中國大陸仍有50多個房地產項目，分布於20多個城市。

今年上半年，長實集團總收入343.19億港元，年減5.52%。上半年長實集團物業銷售總額147.89億港元，年減24.1%。其中，來自中國大陸的收入達140.36億港元，年增約28%；來自香港的收入為6.09億港元，年減90%。

2020年，長實集團物業銷售收入為386.7億港元，其中來自中國大陸的貢獻仍是最大，共計271.14億港元，較2019年同期相比大幅成長107.63%。