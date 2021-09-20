聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓正赴深圳考察華為 強調以習近平思想推動發展

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中共中央政治局常委、大陸國務院副總理韓正在深圳華為公司考察。（圖／新華社）
中共中央政治局常委、大陸國務院副總理韓正在深圳華為公司考察。（圖／新華社）

大陸國務院副總理韓正於9月18日至19日，赴廣東深圳考察調研，走訪華為、邁瑞生物醫療等企業，和深圳知識產權保護中心、前海開發區等，強調要堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，打造市場化、法治化、國際化營商環境，推動前海深港現代服務業合作區加快發展。

新華社20日晚消息，韓正在深圳前海走訪前海嘉里中心、香港交易所前海聯合交易中心等，聽取前海深港現代服務業合作區擴區規劃建設及下一步工作匯報，表示要加強深港合作，利用香港現代服務業的發展優勢。

在中國（深圳）知識產權保護中心內，韓正指出，要構建知識產權創造、保護和運用生態系統，加大知識產權特別是民營科技創新企業知識產權保護力度，促進知識產權服務便利化。

另於前海合作區人民法院，考察涉外涉港澳台民商事審判，以及國際商事糾紛多元化解決工作時，韓正指出，要加快推動粵港澳大灣區法律規則銜接和機制對接，培養專業化人才。

韓正還到深圳華為技術有限公司、邁瑞生物醫療電子公司，考察企業自主創新、生產經營、市場開拓等情況，表明大陸支持民營企業創新發展，鼓勵民營企業通過科技創新不斷提升國際競爭力。

深圳 考察 華為

延伸閱讀

陸網傳召開投資人大會 恒大闢謠：文件偽造

武大首位華為「天才少年」 學霸博士還有時間練腹肌

裴洛西批中國加強打壓自由 讚英國5G棄用華為

假日打慢壘 台商以球會友聯誼

相關新聞

陸又一房企告急 富力物業賣給桂園自救

碧桂園控股旗下的碧桂園服務，20日公告與富力物業簽訂股權轉讓協議，將以不超過人民幣100億元的代價，收購富力物業擁有的物...

香港恆指收跌3.3％ 險守2萬4000點關卡

受北京政府傳整頓香港房地產大亨、恆大深陷債務危機影響，香港股市20日開低走低，恆生指數上午一度重摔千點，直至午後跌幅收窄...

韓正赴深圳考察華為 強調以習近平思想推動發展

大陸國務院副總理韓正於9月18日至19日，赴廣東深圳考察調研，走訪華為、邁瑞生物醫療等企業，和深圳知識產權保護中心、前海...

靠賣水當中國首富 鐘睒睒進軍私募

靠「賣水」成為大陸首富的農夫山泉創始人鐘睒睒，被發現進軍私募領域，由他擔任的實際控制人的「關子私募基金管理(杭州)有限公...

陸人瘋搶iPhone 13「秒殺」 富士康祭高薪急徵20萬人

美國蘋果公司發表全新系列手機iPhone13，不少大陸「果粉」湧入官網及大陸各大電商平台搶購，導致官網「當機」，而電商平...

傳陸要求地產商回饋社會解決住房 港股半日跌千點

市場傳出大陸北京政府將整頓香港地產商，要求「守規矩更要回饋社會」後，港股20日開盤大跳水，恆生指數一度大跌千點，失守24...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。