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韓正赴深圳考察華為 強調以習近平思想推動發展
大陸國務院副總理韓正於9月18日至19日，赴廣東深圳考察調研，走訪華為、邁瑞生物醫療等企業，和深圳知識產權保護中心、前海開發區等，強調要堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，打造市場化、法治化、國際化營商環境，推動前海深港現代服務業合作區加快發展。
新華社20日晚消息，韓正在深圳前海走訪前海嘉里中心、香港交易所前海聯合交易中心等，聽取前海深港現代服務業合作區擴區規劃建設及下一步工作匯報，表示要加強深港合作，利用香港現代服務業的發展優勢。
在中國（深圳）知識產權保護中心內，韓正指出，要構建知識產權創造、保護和運用生態系統，加大知識產權特別是民營科技創新企業知識產權保護力度，促進知識產權服務便利化。
另於前海合作區人民法院，考察涉外涉港澳台民商事審判，以及國際商事糾紛多元化解決工作時，韓正指出，要加快推動粵港澳大灣區法律規則銜接和機制對接，培養專業化人才。
韓正還到深圳華為技術有限公司、邁瑞生物醫療電子公司，考察企業自主創新、生產經營、市場開拓等情況，表明大陸支持民營企業創新發展，鼓勵民營企業通過科技創新不斷提升國際競爭力。
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