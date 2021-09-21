結合兩岸元素 馬祖高粱賣進福州

「我的名字叫念祖，有尋根念祖之意。」台灣青年馮念祖祖籍福州長樂，至今仍記得他父親第一次帶他登陸，就是回長樂的老家。馮念祖現為馬祖東引高粱酒中國大陸分公司的總經理，近日在福州舉行的第九屆海峽青年節活動上，他分享了自己在大陸創業的經歷。

中新社報導，「我的家鄉馬祖東引島，是四面環海的小島，得天獨厚的地理條件和釀酒環境讓馬祖東引高粱酒遠近聞名。」馮念祖說。

看到大陸白酒市場蓬勃發展，馮念祖2017年來到大陸創業。馮念祖說，創業之初，遇上很多困難，比如公司的註冊、辦公場所的選定、擔保貸款的申請、社保的繳納等等。2018年，福州市推出68條惠台利民政策措施，促進台資企業在福州更好更快發展，深化榕台經濟社會融合發展。在稅收、貸款、社保等方面給予優惠和補貼，解決了創業過程中遇到的部分實際困難。

今年7月，馮念祖參加了首屆「台江最福州」夏日文化月啟動儀式暨「南台來潮」海峽兩岸文創設計大賽，他設計的創意作品「東引陳年高粱酒」獲得了海峽兩岸文創設計大賽金獎。

濃濃的思鄉情懷，是他創作這件作品的主要靈感。他表示，將福州上下杭歷史文化街區作為設計主要元素，在選色方面用「馬爾斯綠」代表了家鄉東引島的那片海。「將兩岸元素有機融合在一起，展示出兩岸心靈的契合與文化的交融。」

談及「海峽氣象青年說」活動，馮念祖覺得這和他的生活工作息息相關，「我們主要是通過海運將高粱酒運到福州，所以我也時常關注福建這邊的氣象預報。」他表示，希望能加強兩岸交通、漁業、旅遊等氣象服務方面的合作，攜手更好服務兩岸民生。「未來，我希望能夠創辦一個海峽兩岸酒文化體驗中心，搭起兩岸交流合作的橋梁。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康