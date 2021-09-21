300家企業註冊 海南拚航天島

發展航空航天產業，是海南重點發展的「陸海空」三大未來產業之一。19日在海口舉行的「2021文昌國際航空航天論壇」上，與會專家、業界代表在此共商文昌商業航天發展新機遇。

中新社報導，商業航天從傳統的通信、導航、遙感應用衛星領域，拓展到載人航天、空間探測、在軌服務等多個領域。截至目前，中國大陸已註冊商業航天領域公司達數百家，其中民營航天企業占比超80%，主要集中在衛星應用和發射領域。

海南省省長馮飛表示，海南既具備航天發射能力，又具備地面數據接收能力，還有自貿港政策優勢，發展衛星應用產業的潛力巨大。海南將加快推動商業航天發展，努力構建國際一流的「航天+」創新生態，打造全球衛星應用創新高地，加速形成空間信息產業鏈。

大陸國家航天局副局長吳艶華表示，將有序引導聚集更多航天科研生產試驗項目和商業航天單位進入海南，支持海南航天產業和太空經濟發展，把文昌國際航天城打造成國際上有影響力的合作交流平台，吸引更多國際項目落地，歡迎包括美國、俄羅斯和歐洲國家在內的世界各國和國際組織合作。

中國探月工程總設計師吳偉仁說，大陸商業航天迅猛發展，湧現一批從事火箭、衛星研製和衛星應用的民營初創企業，多種小型商業火箭發射成功，衛星應用開啟商業化模式，為大陸航天發展注入新活力。

據統計，截至日前，海南文昌國際航天城已有36家單位簽約落戶，近300家企業註冊入園，基本覆蓋商業航天行業的衛星製造、衛星發射及地面設備製造、衛星應用及運營等完整產業鏈。

文昌國際航天城管理局局長韓勇表示，文昌國際航天城商業火箭總裝測試廠房已開工建設，下一步將創新商業航天發射建設管理應用模式，建設商業發射區，建立火箭研發製造產業鏈。