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香港恆指收跌3.3％ 險守2萬4000點關卡

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
港股20日開市，大陸A股則因中秋連假休市。（示意圖／路透）
港股20日開市，大陸A股則因中秋連假休市。（示意圖／路透）

受北京政府傳整頓香港房地產大亨、恆大深陷債務危機影響，香港股市20日開低走低，恆生指數上午一度重摔千點，直至午後跌幅收窄，最後收報24,099點，下跌821點，跌幅3.3%。

其中，身陷債務危機的中國恒大，上午一度跌幅17%，下午4時收盤價報2.28港元，跌幅10.24%；另地產股方面，融創中國跌10.48%，綠城中國跌6.67%，香港房地產股新世界發展跌12.27%、新鴻基地產跌10.34%、信和置業跌5.61%、長實集團跌9.32%。

除此之外，在香港上市的大陸金融股也表現乏力，招商銀行跌超9%、民生銀行跌近6%，農行、建行也分別跌超4%，另跌5.78%的中國平安向媒體強調，其投資房地產的風險可控，公司投資的房地產公司都未踩到政策紅線。

香港

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