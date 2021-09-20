陸人瘋搶iPhone 13「秒殺」 富士康祭高薪急徵20萬人

美國蘋果公司發表全新系列手機iPhone13，不少大陸「果粉」湧入官網及大陸各大電商平台搶購，導致官網「當機」，而電商平台「秒殺」銷售一空。為確保iPhone13正常銷售，鴻海集團旗下富士康近日急招20萬人，且不惜祭出高額獎金徵人，最高每人人民幣1.27萬元（約新台幣5.51萬元）。但同時也有依賴蘋果的企業慘遭「拋棄」。

華爾街見聞報導，17日晚間，大陸各大電商平台剛開啟預購不久，就出現「秒殺」狀況；蘋果官網也出現頁面卡頓和無法支付等狀況。尤其iPhone 13粉色款銷售火爆，天貓平台預訂不到3分鐘就被瘋搶一空。

與去年因為疫情產能問題而推遲發布的上一代產品iPhone 12相比，今年如期而至的iPhone 13出貨量預計年增約10%。

但從產品來看，iPhone13並沒有太多亮眼之處，熱銷的主要原因可能出於價格因素，另外，有分析認為，競爭者的缺席也是iPhone 13大賣的重要因素。

得益於蘋果公司的訂單，富士康2021年半年報顯示，公司上半年營收人民幣1960億元，年增10.97%，淨利潤為人民幣67.27億元，年增33.44%。

與此同時，也有「蘋果供應鏈」企業慘遭「拋棄」，與富士康形成鮮明對比的是，主攻手機鏡頭模組製造的歐菲光，在今年3月被蘋果公司解除了合作。

歐菲光曾是供應鏈中的一員，該公司收入的30%來自於蘋果公司的訂單。自從被蘋果終止了合作關係，歐菲光蒙受了巨額的經濟損失，歐菲光2021年半年報顯示，公司上半年營收人民幣117.42億元，年降49.96%，淨利潤人民幣0.34億元，年降93.25%。

而蘋果供應鏈上的其他企業營收狀況也不復往日。立訊精密2021年半年報顯示，公司淨利潤年增21.73%，而去年同期該數字為69.01%，增速大幅放緩；為蘋果提供精密零組件的領益智造，上半年淨利潤為人民幣3.965億元，年降37.2%。