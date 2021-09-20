陸21處自貿區 推動離岸貿易

大陸國務院近日印發「關於推進自由貿易試驗區貿易投資便利化改革創新的若干措施」，大陸國務院參事室自貿試驗區建設研究中心研究員趙晉平表示，下一步要在大陸21個自貿試驗區進一步推進離岸貿易，同時要做好離岸貿易所需要的相關配套工作。

中新社報導，趙晉平表示，離岸貿易是具發展潛力和發展前景的新型國際貿易方式，首先是在中國大陸一些自貿試驗區先行先試的。下一步要在大陸21個自貿試驗區進一步推進離岸貿易，同時要做好離岸貿易所需要的相關配套工作，例如在外匯管理、金融機構真實性審核等方面要加大相應的服務力度、提升服務效率。這是易便利化中非常重要的內容。

在提升國際物流便利度方面，措施也有諸多亮點。例如，推進開放通道建設，支持自貿試驗區所在城市有關的國際機場利用第五航權，在平等互利的基礎上允許外國航空公司承載該城市到第三國的客貨業務。支持自貿試驗區試點多式聯運「一單制」改革。

在提升金融服務實體經濟便利度方面，措施提出，進一步豐富商品期貨品種，加快引入境外交易者參與期貨交易，完善期貨保稅交割監管政策。