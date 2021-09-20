螺螄粉月餅 上市熱賣
中秋節前，廣西柳州市一家烘焙生產企業發出「重口味預警」，推出餅皮為暗黑色的螺螄粉月餅，躋身月餅圈「網紅」。
中新社報導，螺螄粉月餅並非今年首次出現。2017年中秋節，柳州市一家企業將60斤重的螺螄粉月餅免費分享，就已引發大量關注。
去年曾在實體店短暫試水推出螺螄粉月餅的廣西喜蓮娜實業有限公司，今年加大對螺螄粉月餅的研發和推廣力度，呈現供不應求之勢。
「我們用墨魚汁給月餅餅皮上色，讓『黑暗料理』名副其實。」喜蓮娜副董事長胡賓說，餡料有酸笋、螺螄肉、酸菜、肉絲，搭配比例經一次次調整，才找到適合大眾口味。目前銷售約10萬盒，「最近一直加單，但生產排期滿了，只能拒絕」。
推出螺螄粉月餅的並非喜蓮娜一家。螺螄粉生產企業廣西螺霸王食品有限公司，與敦煌美術研究所聯名推出螺螄粉月餅，也是暗黑色系，融入國潮文創元素。
螺霸王電商部經理黃如標表示，餡料採傳統五仁與鮮香螺螄粉味呈現，很多人喜歡，有人反映「黑暗」，將依反饋意見升級月餅口感。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言