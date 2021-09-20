螺螄粉月餅 上市熱賣

中秋節前，廣西柳州市一家烘焙生產企業發出「重口味預警」，推出餅皮為暗黑色的螺螄粉月餅，躋身月餅圈「網紅」。

中新社報導，螺螄粉月餅並非今年首次出現。2017年中秋節，柳州市一家企業將60斤重的螺螄粉月餅免費分享，就已引發大量關注。

去年曾在實體店短暫試水推出螺螄粉月餅的廣西喜蓮娜實業有限公司，今年加大對螺螄粉月餅的研發和推廣力度，呈現供不應求之勢。

「我們用墨魚汁給月餅餅皮上色，讓『黑暗料理』名副其實。」喜蓮娜副董事長胡賓說，餡料有酸笋、螺螄肉、酸菜、肉絲，搭配比例經一次次調整，才找到適合大眾口味。目前銷售約10萬盒，「最近一直加單，但生產排期滿了，只能拒絕」。

推出螺螄粉月餅的並非喜蓮娜一家。螺螄粉生產企業廣西螺霸王食品有限公司，與敦煌美術研究所聯名推出螺螄粉月餅，也是暗黑色系，融入國潮文創元素。

螺霸王電商部經理黃如標表示，餡料採傳統五仁與鮮香螺螄粉味呈現，很多人喜歡，有人反映「黑暗」，將依反饋意見升級月餅口感。