進軍全球 重慶摩托車產業躍進

重慶市商務委18日披露，2020年，重慶市出口摩托車333.9萬輛，出口貨值110.07億元（人民幣，下同），出口總額占中國大陸摩托車出口總額的三分之一。近年來，重慶摩托車出口市場開拓取得進展，摩托車整車及零部件出口到全球近200個國家和地區。重慶已成為中國大陸最重要的摩托車生產和出口地之一。

中新社報導，重慶摩托車產業發軔於1990年代初，曾連續多年奪得中國大陸摩托車整車和發動機產銷量「雙冠王」。近年來，重慶以摩托車及零部件國家外貿轉型升級基地建設為抓手，在質量提升、品牌培育、市場開拓、金融服務、貿易便利化等方面加大政策支持力度，引導摩托車龍頭企業以大數據智能化引領創新驅動發展，加快轉型升級，提高出口產品質量、效益和規模。

與此同時，重慶還支持摩托車企業加強自主知識產權國際備案、商標境外註册和國際標準認證，鼓勵力帆、隆鑫、宗申等摩托車龍頭企業在東協、南美等主要出口市場搭建拓展海外倉儲、展示、批發、銷售、接單簽約及售後服務，構建「布局海外、內外聯通」的境外營銷服務體系，加大對自主研發、擁有核心技術的重慶摩托車品牌產品推介力度，提高產品和品牌的知名度。

通過重點扶持和集群發展，重慶摩托車產業出口集聚發展優勢顯現，聚集了隆鑫、宗申、航天巴山、建設雅馬哈、鑫源等摩托車企業上百家，產業外向度和國際競爭力不斷提升。2021年1至7月，重慶市出口摩托車239.4萬輛，出口貨值83.33億元，同比分別增長52.3%和58.7%。

重慶市商務委副主任許新成表示，下一步，重慶將實施出口商品品種品質品牌提升行動，支持摩托車等機電產品企業組合應用線上展會、跨境電子商務、抱團「走出去」等手段，在「一帶一路」沿線國家等境外國家建立海外倉、售後服務網點，完善國際營銷網絡體系，開拓國際市場，擴大重慶摩托車品牌影響力。