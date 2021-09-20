西博會開幕 德陽招商秀亮點

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
以「創新引領·綠色發展」為主題的德陽館，融合悠遠古老的三星堆文化元素，與現代科技設計造型。圖／本報四川德陽傳真
以「創新引領·綠色發展」為主題的德陽館，融合悠遠古老的三星堆文化元素，與現代科技設計造型。圖／本報四川德陽傳真

借第十八屆中國西部國際博覽會的平台，近日，「成德同城化‧天府新未來」德陽產業投資推介會暨重大項目簽約儀式，在成都舉行。四川省德陽市向120餘家海內外知名企業、商協會推介德陽在區位優勢、戰略機遇、產業發展、營商環境等方面的情況，邀請企業家走進德陽，投資德陽、深耕德陽，攜手共同發展。

德陽地處「天府之國」腹心地帶，是距離四川省會成都最近的地級市，也是支撐成都都市圈高品質發展的重要功能板塊。近年來，德陽加速融入成都主幹極核，區位優勢、戰略位勢進一步凸顯，正在加快打造世界級重大裝備製造基地、大陸科技成果轉移轉化示範區、城鄉一體的高品質生活宜居地、著名文化旅遊目的地、綠色發展示範區。

本屆西博會上，德陽共簽約重點專項目56個，涉及裝備製造、食品醫藥、先進材料、通用航空、電子資訊和數位經濟、文化旅遊等投資領域。其中，12個重點項目在推介會上進行了集中簽約展示。

除了推介會，以「創新引領‧綠色發展」為主題的德陽館，也在西博會上精彩亮相。德陽館以世界第九大奇跡「三星堆」為開篇引導，逐步過度到現代工業文明，依次展現德陽裝備製造、醫藥食品、先進材料、通用航空、數位經濟五大主導產業的發展成就。

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