東莞佛山外貿旺 訂單排到明年初

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

隨著海外需求和貿易通道等因素的利好發展，廣東東莞、佛山兩地，部分企業訂單排到明年年初。以外銷為主的廣東奧特龍營銷副總經理李秋玉表示，目前，公司抽油煙機、烤箱和酒櫃等產品的訂單已經排到明年年初。

中新社報導，在佛山市順德區，廣東奧特龍電器製造有限公司的智能化、數字化生產線上，機器人正在生產厨房家電零配件。奧特龍是一家合資企業，主要生產歐式抽油煙機、嵌入式電烤爐、紅酒櫃等，銷往80多個國家和地區。

李秋玉表示，訂單超預期主要是大陸快速恢復後，再加上疫情期間厨房家電產品需求增多，使得訂單出現增長，公司從去年就開始擴產擴能。2021年1-6月，奧特龍出口銷售額為37184萬元（人民幣，下同），同比增長50.79%。

從1994年開展進出口業務的廣東宏遠集團，在2016年成立廣東宏遠進出口貿易有限公司，承接大部分出口業務，主要出口家具、嬰童用品和電子產品等。

宏遠外貿負責人陳宇平表示，隨著大陸疫情控制得力，企業逐漸恢復生產。「我們訂單其實是不缺的，去年下半年就實現了反彈，出口額同比增長35%，全年實現了5%左右的增長。」

隨著宏遠外貿發展市場採購等多種形式的業務模式，今年上半年，宏遠外貿出口額達到約3238萬美元，同比增長30.3%。

在東莞市道滘鎮大羅沙村創業園內，東莞扎根發展了16年的外資企業—東莞利得機電有限公司，2020年初，受疫情影響，利得機電的經營受到衝擊，面臨專業技術人員招工荒、管理層回國困難、外貿訂單銳減等困境，2020年該公司的出口銷售額同比下降了約42%。

利得機電研發部部長劉奕承表示，在此背景下，公司開始轉變，優化生產銷售的相關規劃。2021年，利得機電通過開發新式高精密減速機、機器人專用各式高精密減速機，增強公司產品線，提高銷售附加價值，拓展國內外市場。2021年1至6月，該公司總體銷售額同比增長41.57%。

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