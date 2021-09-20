小巨人企業 廣東433家上榜

大陸工業和信息化部近日公布第三批專精特新「小巨人」企業名單，至此，廣東已有433家中小企業上榜，總量位居大陸第二。

中新社報導，在東莞市寮步鎮，生產大陸首款全自動多功能高速點膠機的企業—廣東安達智能裝備股份有限公司，是「小巨人」企業之一，員工1200餘人，產品主要應用於高端手機等智能設備製造領域，目前已成為蘋果、歌爾股份、富士康、比亞迪等企業的設備供應商。

安達智能董事長兼總經理劉飛表示，作為設備製造企業，公司注重對底層基礎技術的積累，近年來加大核心零部件的自主研發。安達智能先後實現直線電機、驅動器等關鍵硬件的自主研發，讓企業在細分市場占據競爭優勢。

受益於客戶產能擴張需求，2020年，安達智能全年收入達到5.06億元（人民幣，下同），較上年同期增長39.63%。2021年1至6月，該公司實現收入2.37億元。

東莞市高新技術產業協會秘書長刁思勉指出，目前，東莞市高新技術企業數量達6385家，位居大陸地級市前列，產值超過1.2兆元。

在佛山市順德區，同樣有一批專精特新小巨人企業，廣東嘉騰機器人自動化有限公司就是其中之一。嘉騰機器人是佛山本土民營智能裝備企業，專注移動機器人的研發，目前已成為大陸工業機器人十大品牌商之一。

嘉騰機器人副總裁陳洪波說：「公司專注細分市場，現有員工450多人，其中研發人員150人以上。目前我們的機器人已經更新到第八代，以前都是搖搖晃晃地走，現在實現了穩穩地跑。」

嘉騰機器人推出消毒機器人，應用於醫療行業，同時開拓農業市場。「疫情之下，越來越多的企業思考用機器人代替傳統人工，這為機器人行業擴大市場份額帶來機遇。我們目前年銷售額增長率超過40%，仍處於快速增長期。」陳洪波說。