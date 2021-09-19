陸80家上市房企手持現金 5年來「首次下降」

大陸嚴厲調控房地產，房企生死受到關注。克而瑞研究中心19日發布的一則關於今年上半年大陸房企償債能力報告顯示，監測的80家重點上市房企上半年手中的現金持有量出現5年來首次下降。而截至6月底，80家重點房企的總有息負債規模為人民幣7兆1185億元（約新台幣30.97兆元）。

澎湃新聞報導，上半年只有50%的大陸房企現金持有量較期初增長，而去年這個數字為81%，占比較去年減少了31個百分點。現金增長的企業中，僅有6%的企業增幅超過50%，而去年底有占比25%的企業現金增幅超過50%。克而瑞認為，在大陸降槓桿的大環境下，加上銷售回款受到影響，企業現金增速下降在所難免。

有息負債方面，克而瑞統計的數據顯示，截至6月底，80家重點房企的總有息負債規模為人民幣7兆1185億元，有息債規模保持7兆元以上，較期初增長0.4%，增速較去年的5.4%繼續下滑。

克而瑞認為，房企的有息債增速在2017年到達高點後，近幾年來，隨著行業調控持續，債務增速持續下滑，特別是三條紅線以來，受限於降檔要求和政策對各檔企業有息債增幅的限制，房企對自身的債務增量控制得相對較嚴，大部分房企維持「量入為出」的狀態。

從有息債的期限結構來看，今年上半年底80家房企的短期有息債2兆14億元，較期初下降9.3%，這是繼去年底首次出現下降後，保持下降的趨勢，且降幅較去年的2.8%擴大了6.5個基點。同時，上半年底長期有息債人民幣5兆1170億元，較期初增長4.8%，增幅較去年底增長了1.5個基點；房企淨負債率年降4.53個百分點至66.54%，有約6成的房企淨負債率實現了下降，透過調整優化，上半年底有33家房企居綠檔，較去年底增加3家；橙檔11家，增加3家；紅檔則減少了一半至4家。