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加強金融監管 易綱：斷開支付工具和金融產品不當連接

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中國人民銀行行長易綱表示，斷開支付工具和其他金融產品不當連接。(路透)
中國人民銀行行長易綱表示，斷開支付工具和其他金融產品不當連接。(路透)

中德央行合辦《金融科技與全球支付領域全景》研討會，以視訊形式舉行，中國人民銀行行長易綱在開幕致詞中表示，堅持金融活動全部納入金融監管，金融業務必須持牌經營；同時要求支付回歸本源，斷開支付工具和其他金融產品的不當連接。

據信報財經新聞，易綱表示，金融科技有效助力普惠金融，金融科技從根本上改善了對小微企業和個體工商戶的貸款服務，截至今年7月末，普惠小微貸款支持小微經營主體3800多萬戶，有效促進了就業，普惠小微貸款同比增長近30%。

他並指，應關注對大型科技公司依賴度上升對中小銀行經營活動的影響，以及大型科技公司金融科技服務的集中度過高帶來的操作風險和網路風險。中國大陸有超過4000家中小銀行，金融科技變革將給其金融服務、銀行存款等領域帶來挑戰。

易綱表示，中國監管當局在努力平衡好鼓勵發展和防範風險的關係。一是堅持金融活動全部納入金融監管，金融業務必須持牌經營；同時要求支付回歸本源，斷開支付工具和其他金融產品的不當連接。二是強化反壟斷，推出《關於平台經濟領域的反壟斷》指南，推動大型互聯網平台企業開放封閉場景，充分保障消費者支付選擇權。三是落實審慎監管要求，完善公司治理，合規開展互聯網存貸款、保險、基金等業務。

而下一步，將始終堅持發展和規範並重，支持和促進平台經濟守正創新、行穩致遠。一方面，激發市場主體活力和科技創新能力，促進平台企業不斷提升金融服務，鞏固和增強國際競爭力；另一方面，堅持從嚴監管和公平監管，保障數據產權及個人隱私，維護公平競爭的金融市場秩序。

易綱 中國人民銀行

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