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大陸稅務總局：定期對藝人進行稅收檢查

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸藝人鄭爽日前遭爆料指出，為了逃稅涉嫌簽下陰陽合同，消息曝光後在演藝圈投下一顆震撼彈。取自新浪微博
大陸藝人鄭爽日前遭爆料指出，為了逃稅涉嫌簽下陰陽合同，消息曝光後在演藝圈投下一顆震撼彈。取自新浪微博

大陸加緊整頓演藝圈，為貫徹落實中共中宣部《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》有關要求，繼續推出措施整頓演藝圈及文娛領域稅收秩序規範工作，大陸國家稅務總局辦公廳發出通知，要求進一步加強文娛領域從業人員稅收管理。

根據大陸國家稅務總局辦公廳發出通知，進一步加強文娛領域從業人員日常稅收管理，對明星藝人、網路主播成立的個人工作室和企業，要輔導其依法依規建帳建制，並採用查帳徵收方式申報納稅。要定期開展稅收風險分析，近期要結合2020年度個人所得稅彙算清繳辦理情況，對存在涉稅風險的明星藝人、網路主播進行一對一風險提示和督促整改，對2021年底前能夠主動報告並及時糾正涉稅問題的，可依法從輕、減輕或者免予處罰。

通知指，要定期開展對明星藝人、網路主播的「雙隨機、一公開」稅收檢查，以事實為依據、以法律為準繩，依法依規加大對文娛領域偷逃稅典型案件查處震懾和曝光力度。要加強對基層稅務機關日常徵管情況的監督檢查，對利用職權徇私舞弊的稅務人員，依法依規嚴肅處理。

此外，著力加強明星藝人、網路主播經紀公司和經紀人及相關製作方的稅收管理，督促其依法履行個人所得稅代扣代繳義務。同時進一步加強和改進對明星藝人、網路主播等文娛領域從業人員及其經紀公司、經紀人的稅法教育和宣傳引導，對相關人員和企業提出的納稅繳費服務需求及合法合理的涉稅費訴求，要及時研究解決。

對依法誠信納稅的文娛領域從業人員及企業，要加大正面典型宣傳力度，發揮其引導示範作用，進一步提升文娛領域從業人員及企業的稅法遵從度，切實促進文娛領域在規範中發展，在發展中規範。

主播 中共

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