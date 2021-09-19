檢出有害生物 中國大陸：明起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入

繼此前禁台灣鳳梨輸入後，中國大陸海關總署發布通知指，暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸。

據中國大陸海關總署動植物檢疫司發布「關於暫停台灣番荔枝（釋迦）和蓮霧輸入中國大陸的通知」如下：

動植函（2021）52號

廣東分署，各直屬海關：

「今年以來，中國大陸海關多次從台灣地區輸中國大陸番荔枝（釋迦）和蓮霧中檢出檢疫性有害生物——大洋臀紋粉蚧Planococcus minor。為防範植物疫情風險，依據中國大陸有關法律法規和標準，茲決定自2021年9月20日起暫停台灣地區番荔枝（釋迦）和蓮霧輸入中國大陸。」