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檢出有害生物 中國大陸：明起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入
繼此前禁台灣鳳梨輸入後，中國大陸海關總署發布通知指，暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸。
據中國大陸海關總署動植物檢疫司發布「關於暫停台灣番荔枝（釋迦）和蓮霧輸入中國大陸的通知」如下：
動植函（2021）52號
廣東分署，各直屬海關：
「今年以來，中國大陸海關多次從台灣地區輸中國大陸番荔枝（釋迦）和蓮霧中檢出檢疫性有害生物——大洋臀紋粉蚧Planococcus minor。為防範植物疫情風險，依據中國大陸有關法律法規和標準，茲決定自2021年9月20日起暫停台灣地區番荔枝（釋迦）和蓮霧輸入中國大陸。」
中國大陸各海關自2021年9月20日起暫停受理台灣釋迦和蓮霧報關，並及時將上述情況通知轄區內相關企業。
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