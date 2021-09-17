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三星SDI或分拆電池業務籌集投資資金

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三星。路透
三星。路透

集微網消息，隨著新能源汽車賽道日益火熱，佔據市場先天優勢的韓國電池制造商LG 、SK和三星正持續大力投資。但近期，三星SDI傳出爲籌集投資資金陷入僵侷。

據THE ELEC報道，三星SDI正在評估拆分電池業務來獲得資金的辦法。

該公司內部消息人士透露，在最近一次高層會議上，這一計劃得到了討論。據稱，這也是三星SDI高層會議上唯一被討論的事情。不過據消息人士稱，該公司尚未決定如何拆分電池業務及具躰時間安排。

但三星 SDI需要資金。據悉，三星 SDI正在與 Rivian 和 Stellantis 等公司討論組建郃資企業，以爲後者供應電池。

三星 SDI 計劃今年在生産設施上投入高達2萬億韓元，而其國內競爭對手LG Energy Solution 和 SK Innovation每年在電池業務上的資本支出要高出 3萬億到 4 萬億韓元。目前在公司內部，已經有人開始擔憂，如果今年不正確投資電池業務，三星可能會輸給競爭對手。

不過，消息人士指出，在高層會議上也有反對聲音，質疑拆分業務是否可行。另外，這一決定尚需得到三星集團的批準，除資金外，三星SDI還有其他待解決的事項。

韓媒指出，自三星副會長李在鎔獲釋以來，三星宣佈了未來三年投資 240 萬億韓元的支出計劃，但聲明中未涉及電池業務。

截至去年，電池佔據三星SDI銷售額的77%。因此公司股東可能會反對，拆分這項業務，只留下電子材料業務。

另一知情人士表示，三星 SDI 也有可能出售旗下電子材料業務以獲取資金。三星電子和三星顯示是三星SDI半導體和顯示材料的大客戶，多家公司很有可能對進入三星供應鏈感興趣，因此電子材料業務可能會以高價出售。

不過，這一計劃的實際執行還需要更多時間。

李在鎔 半導體 三星

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